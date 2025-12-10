Crăciun și Revelion neobișnuit de cald în România: Prognoza meteo de la ANM confirmă una dintre cele mai blânde luni decembrie din ultimii ani

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza care cuprinde inclusiv intervalul de Crăciun și Revelion, iar vremea se anunță deosebit de caldă pentru data din calendar,deși inițial se vorbea de ger și ninsori în luna decembrie 2025. Majoritatea prognozelor institutelor de meteorologie vorbesc acum de un final de an cald. Scenariile de iarnă clasică, cu ninsori și temperaturi negative persistente, se îndepărtează pe termen scurt.

Europa se îndreaptă spre un decembrie neobișnuit de cald, iar România se aliniază acestei tendințe. Temperaturile peste media climatologică vor domina prima parte a lunii, iar ninsorile vor fi rare sau inexistente în zonele joase până cel puțin în jurul datei de 20 decembrie.

Dacă aerul arctic va reuși sau nu să pătrundă în regiune în ultima parte a lunii rămâne incert, însă, pentru moment, datele arată un scenariu care confirmă una dintre cele mai blânde luni decembrie din ultimii ani — în care ninsorile par, cel puțin temporar, “istorie”.

Europa: decembrie cu temperaturi neobișnuit de ridicate

Modelele climatice ale Centrului European pentru Prognoze pe Termen Mediu (ECMWF) indică vreme neobișnuit de caldă pe tot parcursul lunii decembrie în cea mai mare parte a continentului. Franța, Germania, țările nordice și Europa de Est sunt vizate de perioade prelungite de temperaturi peste normalul climatologic.

Prognoza actuală reprezintă o schimbare radicală față de scenariile din noiembrie, când existau temeri privind intrarea în scenariu de ger sever, cauzat de o posibilă slăbire a vortexului polar. Totuși pătrunderile de aer rece din zona polară par să fie limitate conform prognozelor actuale.

Între timp, un puternic jet atlantic pare că va împinge masiv aer cald și umed dinspre Oceanul Atlantic, menținând vreme blândă pentru mare parte a lunii. Modelele meteo din Marea Britanie, Franța, Germania și Spania susțin acest scenariu, anticipând dominanța vânturilor vestice.

Deși influența aerului atlantic cald rămâne dominantă, meteorologii nu exclud intervale scurte cu temperaturi neobișnuit de scăzute. Totuși, estimările actuale arată că vremea blândă s-ar putea menține până în primele zile ale lunii ianuarie.

ANM confirmă un decembrie cald în toate regiunile. Ninsorile, tot mai puțin probabile

Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pentru perioada 8–21 decembrie, iar concluziile sunt clare: în toate regiunile țării, temperaturile se vor menține peste mediile multianuale. Precipitațiile vor fi reduse în prima parte a intervalului, crescând abia după 18–20 decembrie.

Banat

Maxime de 13–14°C până pe 10 decembrie.

Ulterior, ușoară răcire la 8–10°C.

Minime de 2–3°C până pe 12 decembrie, apoi coborâri spre 0°C.

Crișana

Maxime până la 12–13°C pe 10 decembrie, apoi 8–9°C.

Minime de 2–3°C până la mijlocul lunii, apoi 0–1°C.

Precipitații mai probabile după 18 decembrie.

Transilvania

Maxime de 7–8°C, cu un vârf de 10°C în 10–11 decembrie.

După 12 decembrie, minime negative: −3 până la 0°C.

Posibil episod de răcire după 20 decembrie.

Maramureș

Maxime între 8 și 10°C în primele zile, apoi 7–8°C.

Minime scăzând spre −1–0°C după 12 decembrie.

Moldova

Maxime de 6–7°C, urcând temporar spre 10°C în 10–12 decembrie.

Minime în jurul a 0°C, cu posibile valori pozitive în intervalul 10–12 decembrie.

Risc crescut de precipitații după 18 decembrie.

Dobrogea

Maxime de 6–8°C, apoi urcă spre 10–11°C în 10–11 decembrie.

După mijlocul lunii: valori de 8–9°C.

Precipitații posibile după 19 decembrie.

Muntenia

Maxime inițiale de 7–8°C, apoi creștere spre 10–11°C în 10–12 decembrie, mai pronunțată în zona de deal.

Minime de 1–2°C, cu episoade negative după 20 decembrie.

Precipitații izolate în primele zile, apoi probabilitate crescută după 19 decembrie.

Oltenia

Maxime de 11–12°C în 10–12 decembrie, cu posibile 14–15°C în Subcarpați.

După această perioadă, maxime de 8–9°C.

Minime de 1–2°C până pe 12 decembrie, apoi în jur de 0°C.

Precipitații mai probabile abia după 19 decembrie.

