Crăciun și Revelion neobișnuit de cald în România: Prognoza meteo de la ANM confirmă una dintre cele mai blânde luni decembrie din ultimii ani
Crăciun și Revelion neobișnuit de cald în România: Prognoza meteo de la ANM confirmă una dintre cele mai blânde luni decembrie din ultimii ani
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza care cuprinde inclusiv intervalul de Crăciun și Revelion, iar vremea se anunță deosebit de caldă pentru data din calendar,deși inițial se vorbea de ger și ninsori în luna decembrie 2025. Majoritatea prognozelor institutelor de meteorologie vorbesc acum de un final de an cald. Scenariile de iarnă clasică, cu ninsori și temperaturi negative persistente, se îndepărtează pe termen scurt.
Europa se îndreaptă spre un decembrie neobișnuit de cald, iar România se aliniază acestei tendințe. Temperaturile peste media climatologică vor domina prima parte a lunii, iar ninsorile vor fi rare sau inexistente în zonele joase până cel puțin în jurul datei de 20 decembrie.
Dacă aerul arctic va reuși sau nu să pătrundă în regiune în ultima parte a lunii rămâne incert, însă, pentru moment, datele arată un scenariu care confirmă una dintre cele mai blânde luni decembrie din ultimii ani — în care ninsorile par, cel puțin temporar, “istorie”.
Europa: decembrie cu temperaturi neobișnuit de ridicate
Modelele climatice ale Centrului European pentru Prognoze pe Termen Mediu (ECMWF) indică vreme neobișnuit de caldă pe tot parcursul lunii decembrie în cea mai mare parte a continentului. Franța, Germania, țările nordice și Europa de Est sunt vizate de perioade prelungite de temperaturi peste normalul climatologic.
Prognoza actuală reprezintă o schimbare radicală față de scenariile din noiembrie, când existau temeri privind intrarea în scenariu de ger sever, cauzat de o posibilă slăbire a vortexului polar. Totuși pătrunderile de aer rece din zona polară par să fie limitate conform prognozelor actuale.
Între timp, un puternic jet atlantic pare că va împinge masiv aer cald și umed dinspre Oceanul Atlantic, menținând vreme blândă pentru mare parte a lunii. Modelele meteo din Marea Britanie, Franța, Germania și Spania susțin acest scenariu, anticipând dominanța vânturilor vestice.
Deși influența aerului atlantic cald rămâne dominantă, meteorologii nu exclud intervale scurte cu temperaturi neobișnuit de scăzute. Totuși, estimările actuale arată că vremea blândă s-ar putea menține până în primele zile ale lunii ianuarie.
ANM confirmă un decembrie cald în toate regiunile. Ninsorile, tot mai puțin probabile
Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pentru perioada 8–21 decembrie, iar concluziile sunt clare: în toate regiunile țării, temperaturile se vor menține peste mediile multianuale. Precipitațiile vor fi reduse în prima parte a intervalului, crescând abia după 18–20 decembrie.
Banat
Maxime de 13–14°C până pe 10 decembrie.
Ulterior, ușoară răcire la 8–10°C.
Minime de 2–3°C până pe 12 decembrie, apoi coborâri spre 0°C.
Crișana
Maxime până la 12–13°C pe 10 decembrie, apoi 8–9°C.
Minime de 2–3°C până la mijlocul lunii, apoi 0–1°C.
Precipitații mai probabile după 18 decembrie.
Transilvania
Maxime de 7–8°C, cu un vârf de 10°C în 10–11 decembrie.
După 12 decembrie, minime negative: −3 până la 0°C.
Posibil episod de răcire după 20 decembrie.
Maramureș
Maxime între 8 și 10°C în primele zile, apoi 7–8°C.
Minime scăzând spre −1–0°C după 12 decembrie.
Moldova
Maxime de 6–7°C, urcând temporar spre 10°C în 10–12 decembrie.
Minime în jurul a 0°C, cu posibile valori pozitive în intervalul 10–12 decembrie.
Risc crescut de precipitații după 18 decembrie.
Dobrogea
Maxime de 6–8°C, apoi urcă spre 10–11°C în 10–11 decembrie.
După mijlocul lunii: valori de 8–9°C.
Precipitații posibile după 19 decembrie.
Muntenia
Maxime inițiale de 7–8°C, apoi creștere spre 10–11°C în 10–12 decembrie, mai pronunțată în zona de deal.
Minime de 1–2°C, cu episoade negative după 20 decembrie.
Precipitații izolate în primele zile, apoi probabilitate crescută după 19 decembrie.
Oltenia
Maxime de 11–12°C în 10–12 decembrie, cu posibile 14–15°C în Subcarpați.
După această perioadă, maxime de 8–9°C.
Minime de 1–2°C până pe 12 decembrie, apoi în jur de 0°C.
Precipitații mai probabile abia după 19 decembrie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Curtea Constituțională a amânat decizia pe pensiile speciale ale magistraților. Când au stabilit următoarea dată
Curtea Constituțională a amânat decizia pe pensiile speciale ale magistraților. Când au stabilit următoarea dată Hotărârea privind legea Guvernului Bolojan care prevede majorarea vârstei de pensionare pentru magistrați și reducerea pensiilor de serviciu a fost amânată de judecătorii CCR pentru data de duminică, 28 decembrie. În data de 5 decembrie, Înalta Curte de Casaţie şi […]
Concedieri în trei oraşe mari din România: O companie din domeniul auto disponibilizează peste 600 de angajați
Concedieri în trei oraşe mari din România: O companie din domeniul auto disponibilizează peste 600 de angajați Zeci de mii de familii privesc cu îngrijorare finalul de an. România este lovită de un val de concedieri chiar înainte de Crăciun, atât în privat, cât și în sistemul de stat. O companie din domeniul auto, cu […]
Campania „Dăruiește Lumină”: 1.000.000 kWh donați de E.ON Energie România către către „Hospice Eliana” din Ciugud și alte trei instituții din țară care se ocupă de copii, tineri și seniori cu nevoi speciale
Campania „Dăruiește Lumină”: 1.000.000 kWh donați de E.ON Energie România către către „Hospice Eliana” din Ciugud și alte trei instituții din țară care se ocupă de copii, tineri și seniori cu nevoi speciale Campania „Dăruiește Lumină”, susținută de E.ON Energie România, revine cu o nouă ediție în cadrul căreia sunt donați 1.000.000 kWh de energie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Crăciun și Revelion neobișnuit de cald în România: Prognoza meteo de la ANM confirmă una dintre cele mai blânde luni decembrie din ultimii ani
Crăciun și Revelion neobișnuit de cald în România: Prognoza meteo de la ANM confirmă una dintre cele mai blânde luni...
Curtea Constituțională a amânat decizia pe pensiile speciale ale magistraților. Când au stabilit următoarea dată
Curtea Constituțională a amânat decizia pe pensiile speciale ale magistraților. Când au stabilit următoarea dată Hotărârea privind legea Guvernului Bolojan...
Știrea Zilei
VIDEO | O nouă creșă, construită la Blaj cu fonduri europene: Investiție de aproape 4,9 milioane de lei
O nouă creșă, construită la Blaj cu fonduri europene: Investiție de aproape 4,9 milioane de lei O nouă creşă se...
Carmen Spătăcean câștigă definitiv procesul cu Instituția Prefectului. Curtea de Apel Alba Iulia a suspendat, definitiv, efectele ordinului prefectului de Alba prin care s-a dispus încetarea mandatului de consilier local
Carmen Spătăcean câștigă definitiv procesul cu Instituția Prefectului. Curtea de Apel Alba Iulia a suspendat, definitiv, efectele ordinului prefectului de...
Curier Județean
FOTO | „Este de nedescris”. Căminul Cultural din Cunța, în degradare și mizerie: Bucăți de tavan și tencuială care aproape se prăbușesc, mucegai și zero căldură
„Este de nedescris”. Căminul Cultural din Cunța, în degradare și mizerie: Bucăți de tavan, tencuială care aproape se prăbușesc, mucegai...
Alba Iulia „Capitala Tineretului din România 2026” | A fost semnat actul de naștere al programului. Gabriel Pleșa: ,,Tinerii nu mai sunt tratați ca spectatori
Alba Iulia „Capitala Tineretului din România 2026” | A fost semnat actul de naștere al programului. Gabriel Pleșa: ,,Tinerii nu...
Politică Administrație
FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice
Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context...
Opinii Comentarii
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie....
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...