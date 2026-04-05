Ştirea zilei

Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

De

Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe

Economistul Cosmin Nicolae Oltean (51 de ani) este noul director interimar al Camerei de Conturi Alba, începând de miercuri, 1 aprilie 2026, înlocuind-o pe Theodora Oprean-Crașoveanu.

Cosmin Nicolae Oltean este din Cugir, a absolvit în anul 1997 Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Științe Economice, Secția Contabilitate și Informatică de Gestiune, în anul 2000 a obținut atestatul ca auditor public, iar în 2004 a absolvit studiile postuniversitare, cu diplomă de master, la Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia – Management Financiar Contabil și Administrativ.

Și-a început cariera la DGFP Alba în anul 1997, pornind de la funcția de inspector de specialitate și avansând pe rând în funcțiile de inspector principal, auditor inspector, consilier superior și a fost pe rând șef al compartimentului inspecții, șef administrație adjunct, șef birou control financiar, șef adjunct admnistrație și șef serviciu inspecție economico-financiară.

A fost director DGFP Alba din aprilie 2021 până în 28 iulie 2022. Din iulie 2022 a ocupat postul de inspector în cadrul Curții de Conturi Alba.

Camera de Conturi este o instituție publică din România care face parte din Curtea de Conturi a României. Camera de Conturi este practic auditorul banilor publici la nivel județean. Camera de Conturi are rolul de a verifica cum sunt colectați și cheltuiți banii publici (de stat sau locali), dacă instituțiile publice (primării, consilii județene, școli, spitale etc.) respectă legea dacă există nereguli, fraude sau risipă de bani.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

5 aprilie 2026

De

Ştirea zilei

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

4 aprilie 2026

De

Ştirea zilei

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

4 aprilie 2026

De

