COȘMARUL trăit de o femeie din Alba: Ce a determinat-o să sune la Poliție, din cauza soțului său?

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 9 mai 2023: 575 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA C G P VULTURUL ALBA SRL AGENT DE SECURITATE 2 0748143151

ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0746033394

ALBA IULIA VETFARM INNOVATION S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0745764068

ALBA IULIA CATALEYA STORE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 0743566066

ALBA IULIA MUZEUL NATIONAL AL UNIRII ALBA IULIA SUPRAVEGHETOR MUZEU 1 0258813300

ALBA IULIA VYBE TECH SRL INGINER DE SISTEM SOFTWARE 1 0723243897

ALBA IULIA TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0722403277

ALBA IULIA ARCOM CÂMPENI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 6 0754228083

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 3 0723278582

ALBA IULIA ASOCIATIA SFANTUL ANDREI BARABANT ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 3 0725589804

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MANAGER FINANCIAR 1 0728014600

ALBA IULIA INTERBRANDS ORBICO S.R.L. MERCANTIZOR 1 [email protected]

ALBA IULIA VETFARM INNOVATION S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 3 0745764068

ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 2 [email protected]

ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL SUDOR 4 [email protected]

ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL ZIDAR PIETRAR 3 [email protected]

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 0258806276

ALBA IULIA ALLEGRIA RESORT SRL CAMERISTA HOTEL 4 0772061803

ALBA IULIA ALLEGRIA RESORT SRL FEMEIE DE SERVICIU 6 0772061803

ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL FIERAR BETONIST 4 [email protected]

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1 0258806276

ALBA IULIA BOMA PREFABRICATE S.R.L. INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 2 0772061803

ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 2 [email protected]

ALBA IULIA ALLEGRIA RESORT SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 3 0772061803

ALBA IULIA ALLEGRIA RESORT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 4 0772061803

ALBA IULIA COVRIGĂRIA LA MARCEL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0751800454

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MANIPULANT MARFURI 1 0728014600

ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 18 [email protected]

ALBA IULIA ALLEGRIA RESORT SRL OSPATAR (CHELNER) 4 0772061803

ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 4 [email protected]

ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 13 [email protected]

ALBA IULIA S.C. BOGDAN AUTOMOBILE SRL DISPECER 5 [email protected]

ALBA IULIA GOMDA BEST S.R.L. BRUTAR 1 0750627074

ALBA IULIA GOMDA BEST S.R.L. PATISER 1 0750627074

ALBA IULIA ALFA SECURITY SERVICE SRL AGENT DE SECURITATE 3 0766642076

ALBA IULIA ALBALACT SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0372609132

ALBA IULIA ALBALACT SA FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 2 0372609132

ALBA IULIA ALBALACT SA INGINER MECANIC 2 0372609132

ALBA IULIA ALBALACT SA INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1 0372609132

ALBA IULIA ALBALACT SA MECANIC OPERATOR 4 0372609132

ALBA IULIA ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 1 0372609132

ALBA IULIA DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 [email protected]

ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 3 0720085887

ALBA IULIA TEO GRUP FACILITY MANAGEMENT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 4 0786546614

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1 0760265477

ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10 0758800134

ALBA IULIA ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR FILIALA ALBA ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0768105706

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0728014600

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0728014600

ALBA IULIA IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0758800134

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL INGINER/SUBINGINER SILVIC 1 0753537947

ALBA IULIA IPEC SA LACATUS MECANIC 2 0758800134

ALBA IULIA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 5 0729399359

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 6 0728014600

ALBA IULIA SC SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 0258805112

ALBA IULIA VIMED COM SRL INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 [email protected]

ALBA IULIA VIMED COM SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 2 [email protected]

ALBA IULIA VIMED COM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 [email protected]

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0720085887

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MECANIC UTILAJ 1 0720085887

ALBA IULIA CLASS EXPERT ACCOUNTING SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0752306706

ALBA IULIA CLASS EXPERT ACCOUNTING SRL CONTABIL 2 0752306706

ALBA IULIA DEDEMAN SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

ALBA IULIA S.C. INTEGRA GUARD S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1 0758019851

ALBA IULIA SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 1 0740673500

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 10 0369454980

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 5 0369454980

ALBA IULIA YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742131242

ALBA IULIA NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ALBA IULIA SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT ZIDAR PIETRAR 1 0730735735

ALBA IULIA S.C.VIGRA MARKETING & SERVICES AGENT DE VÂNZARI 1 0723658292

ALBA IULIA SYNGENTA AGRO SRL ASISTENT COMERCIAL 1 [email protected]

ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTRICIAN 1 0735545122

ALBA IULIA ALELA LAND SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0790229959

OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 [email protected]

OARDA DUMA SMART CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0745293114

ŞARD MARNEW INSTAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 0742006005

TEIUŞ S.C.REFRESH GAZOIL SRL VÂNZATOR 1 0743687787

TEIUŞ SOCAR PETROLEUM S.A. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 [email protected]

IGHIU SC TRANSEURO SRL EXPERT INGINER INDUSTRIA ALIMENTARA 4 [email protected]

IGHIU SC TRANSEURO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD SARNIKON ROMANIA S.R.L. MANAGER DE ZONA 1 [email protected]

AIUD S.C.REFRESH GAZOIL SRL VÂNZATOR 1 0743687787

AIUD MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 1 0746074524

AIUD HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0739850779

AIUD CONF RICAMI NADA SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5 0258863552

AIUD CONF RICAMI NADA SRL TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA PIELARIEI 1 0258863552

AIUD SC LIDL DISCOUNT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 2 [email protected]

AIUD AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 4 0369454980

AIUD SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

AIUD PREBET AIUD SA DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA FIERAR BETONIST 50 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA SUDOR 5 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA FEMEIE DE SERVICIU 2 [email protected]

AIUD CONF RICAMI NADA SRL BRODER MANUAL 5 0258863552

DECEA LUCA PRODCARN SRL MANIPULANT MARFURI 2 [email protected]

DECEA LUCA PRODCARN SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 [email protected]

DECEA LUCA PRODCARN SRL TRACTORIST 2 [email protected]

RĂDEŞTI MOBILAIUD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 0735531487

RĂZBOIENI-CETATE LA BOLTA SATULUI SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ PEK KOLI SRL BRUTAR 2 0764858188

BLAJ LEE & JIANGNAN 88 S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031

BLAJ SC LIDL DISCOUNT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 2 [email protected]

BLAJ SC BAYERN MOBILE SOLUTION SA AGENT DE VÂNZARI 1 0723313572

CRĂCIUNELU DE JOS S.C. Brico Holz ServiceS.R.L AMBALATOR MANUAL 2 [email protected]

JIDVEI MARIA TURISM SRL CAMERISTA HOTEL 4 0744376318

JIDVEI CETATEA DE BALTA SRL ELECTRICIAN AUTO 2 0772061803

JIDVEI CETATEA DE BALTA SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 20 0722061803

JIDVEI CETATEA DE BALTA SRL STRUNGAR UNIVERSAL 2 0772061803

JIDVEI CETATEA DE BALTA SRL SUDOR 2 0772061803

JIDVEI CETATEA DE BALTA SRL TRACTORIST 12 0772061503

MIRĂSLĂU LUCA PRODCARN SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 2 0749229918

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD PRĂJA AUTOUTILAJE S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 [email protected]

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0757690309

ABRUD TEO GRUP FACILITY MANAGEMENT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0786546614

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0757690309

ABRUD ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 [email protected]

ALBAC ASOCIATIA LAMASOAIA BRUTAR 1 0764302728

ALBAC ASOCIATIA LAMASOAIA PATISER 3 0764302728

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 0748115730

BAIA DE ARIEŞ S.C. TOM – GICU S.R.L. BRUTAR 1 0745590820

BISTRA S.C.RARIDA MOLID SRL FASONATOR MECANIC (CHERESTEA) 1 0745319310

CÂMPENI S.C. PANCOVE DULCI S.R.L. LUCRATOR GESTIONAR 1 [email protected]

CÂMPENI ARIESUL SA Conducator auto transport rutier de persoane 1 0258771355

CÂMPENI SC MULTICOM SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 2 0744613110

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL BARMAN 1 0744259795

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0744259795

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744259795

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744259795

CIURULEASA SC NICU VIO SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0767677599

GÂRDA DE SUS ONELIA SRL AJUTOR BUCATAR 1 0788317467

GÂRDA DE SUS ONELIA SRL CAMERISTA HOTEL 1 0788317467

HOREA BIO REAL FOOD S.R.L. PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE 4 0788321726

LAZURI STEJART MASIV S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0741702615

ROŞIA MONTANĂ PROSPER APUSENI MECANIC UTILAJ 1 [email protected]

ROŞIA MONTANĂ PROSPER APUSENI SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 [email protected]

SOHODOL S.C. LA ADINAMIHAI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2 0745377527

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0768332545

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0768332545

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ LOGISTIC MEDIA POP ART SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 30 [email protected]

OCNA MUREŞ MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 1 0746074524

OCNA MUREŞ CAVIO CIVIL CONSTRUCT S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0740368357

OCNA MUREŞ CAVIO CIVIL CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0740368357

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 3 0740562994

CUGIR NIHAU SHOP SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744856807

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

SEBEŞ SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. COORDONATOR ÎN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE ÎN MUNCA (STUDII SUPERIOARE) 1 0741247994

SEBEŞ SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES INGINER ELECTROTEHNIST 1 0258806455

SEBEŞ OCOLUL SILVIC GREENGOLD VEST S MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 [email protected]

SEBEŞ OCOLUL SILVIC GREENGOLD VEST S PADURAR 1 [email protected]

SEBEŞ SFERA BAGS S.R.L. CROITOR-STANTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 3 [email protected]

SEBEŞ VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 10 0744599912

SEBEŞ SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

SEBEŞ UTIL CONSTRUCT SEBES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0258730349

SEBEŞ UTIL CONSTRUCT SEBES SRL ZIDAR PIETRAR 2 0258730349

SEBEŞ SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

SEBEŞ TRANS IVINIS & CO SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0742218798

SEBEŞ TRANS IVINIS & CO SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0742218798

SEBEŞ EMMAR LOGISTIC EXPERT S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]

SEBEŞ MTM SINCRON GUARD S.R.L. AGENT DE SECURITATE 10 0758014453

SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 10 0758014453

CÂLNIC LA FERMA BÂRSAN S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 4 0742412942

CÂLNIC LA FERMA BÂRSAN S.R.L. MECANIC UTILAJ 2 0742412945

CĂPÂLNA DE JOS KHARMA SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

DRAŞOV OLIMPIC SOL SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0757467764

DRAŞOV OLIMPIC SOL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0757467764

LANCRĂM BRUDAR MARCEL VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ TRACTORIST 1 0728943099

PETREŞTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0729395259

PETREŞTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FAIANTAR 2 0729395259

PETREŞTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0729395259

PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 5 0747332279

RĂHĂU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 7 0744393975

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ VINȚU DE JOS

VINŢU DE JOS POMPONIO S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0737991771

VINŢU DE JOS POMPONIO S.R.L. VOPSITOR INDUSTRIAL 1 0737991771

VINŢU DE JOS CASA ILINCUȚEI S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0742288028