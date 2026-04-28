Corneliu Mureșan (PSD) a demisionat din funcția de secretar de stat: ,,E clar că sub conducerea lui Ilie Bolojan, Guvernul României nu mai este funcțional”. Cum a motivat decizia
Corneliu Mureșan a demisionat din funcția de secretar de stat: ,,E clar că sub conducerea lui Ilie Bolojan, Guvernul României nu mai este funcțional”. Cum a motivat decizia
Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, a demisionat, marți, 28 aprilie 2026, din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
El a publicat un mesaj, pe Facebook, în care explică decizia, spunând că: ,,E clar că sub conducerea lui Ilie Bolojan, Guvernul României nu mai este funcțional și acesta riscă să ducă România în prăpastia crizei economice. Ilie Bolojan nu a făcut reformă, ci a aplicat chirurgical austeritatea, doar pentru a-și construi un brand personal.”
Mesajul prin care Corneliu Mureșan și-a anunțat demisia din funcția de secretar de stat:
Mi-am depus demisia din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Este un act principial pe care l-am făcut pentru a fi solidar cu decizia colegilor mei miniștri și ca urmare deciziei Partidului Social Democrat de a-i retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan.
Sunt un om care nu a alergat după funcții, considerând că onoare și verticalitatea sunt cele mai importante.
În toată această perioadă am fost vocea tuturor cetățenilor din Alba în Guvernul României. Cu onoare și deplină responsabilitate, mi-am desfășurat activitatea de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, deblocând multe proiecte și încercând să aplic o viziune profesionistă direcțiilor și serviciilor pe care le-am coordonat. Am condus întâlnirile pregătitoare pentru ședințele de guvern, am solicitat Ministerului Justiției și altor instituții publice puncte de vedere cu privire la cererile primite de la Curtea Constituțională, am coordonat sau am participat la grupuri de lucru interministeriale pe problematici precum plafonarea prețului la gaze naturale, aplicarea hotărârilor CEDO sau actualizarea planurilor strategice instituționale. De asemenea, am reușit să finalizez procesul constituire a Comisiei de Apel pentru soluționarea reglementărilor anti-doping, o comisie esențială pentru sportul românesc.
În tot acest timp, am încercat să fiu alături de primarii și comunitățile locale din Alba, fiind un sprijin la nivel guvernamental în găsirea unor soluții la problemele locale cu care se confruntă.
Ca membru al Guvernului României mi-a desfășurat activitate cu bună credință și nu am ezitat niciodată să vorbesc despre lucrurile bune, dar și despre greșelile Executivului. La fel cum au spus și ceilalți colegi ai mei, noi, social democrații, am fost parteneri de cuvânt premierului Ilie Bolojan și partidelor din coaliție, deși au încercat prin toate mijloacele să blocheze măsurile și programele PSD.
E clar că sub conducerea lui Ilie Bolojan, Guvernul României nu mai este funcțional și acesta riscă să ducă România în prăpastia crizei economice. Ilie Bolojan nu a făcut reformă, ci a aplicat chirurgical austeritatea, doar pentru a-și construi un brand personal. A tăiat, a redus, a crescut taxe, a concediat, dar nu a aplicat nici măcar o măsură de relansare economică. Întreaga povară a austerității a rămas pe umerii românului de rând, pe umerii micului antreprenor, pe umerii pensionarilor sau ai persoanelor vulnerabile.
De aceea cred că România are nevoie de un nou premier căruia să îi pese de români. E nevoie de o guvernare care să vină cu măsuri de relansare a economiei, de sprijinire a mediului antreprenorial. România are nevoie de un premier care pune pe primul loc românii și se gândește la viața de zi cu zi a acestora.
Nu în ultimul rând, le mulțumesc conducerii și colegilor din PSD pentru susținerea pe care mi-au oferit-o pentru această funcție guvernamentală, le mulțumesc angajaților și colaboratorilor din Secretariatul General și din Guvern. De astăzi, revin în Alba, dar continui să fiu vocea cetățenilor, a comunităților locale.
Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și continuăm să muncim împreună pentru Alba și pentru oamenii săi!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Cugirul, în vizorul marilor producători de armament: Sig Sauer și FN Herstal, vizită la Uzina Mecanică din Cugir, unde se preconizează a fi realizată fabrica ce va produce armele finanțate prin SAFE
Cugirul, în vizorul marilor producători de armament: Sig Sauer și FN Herstal, vizită la Uzina Mecanică din Cugir, unde se...
Corneliu Mureșan (PSD) a demisionat din funcția de secretar de stat: ,,E clar că sub conducerea lui Ilie Bolojan, Guvernul României nu mai este funcțional”. Cum a motivat decizia
Corneliu Mureșan a demisionat din funcția de secretar de stat: ,,E clar că sub conducerea lui Ilie Bolojan, Guvernul României...
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
