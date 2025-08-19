Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?
Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?
Ministrul Fondurilor Europene promite că se va face lumină și sunt în curs trei controale.
Pe scurt, dacă nu vă mai amintiți, o firmă din zona PNL, a fiului președintei organizației de femei a PNL Prahova, a vândut în țară microbuze electrice pentru transportul elevilor la prețuri enorm de mari.
Potrivit presei centrale, prețurile au fost umflate pentru licitații. Mai mult, prețurile variază de la un județ la altul, în funcție de generozitatea de care au dat dovadă consiliile județene care au cumpărat aceste microbuze.
Consiliul Județean Alba este în top, cu un cost pe microbuz de UN SFERT DE MILION DE EURO. Același microbuz a costat la Brașov cu vreo 85.000 de euro mai puțin.
De când a izbucnit scandalul, la Consiliul Județean Alba este tăcere totală și așteptăm cu real interes să vedem când domnul Ion Dumitrel va explica cum a fost convins să achiziționeze un microbuz electric la preț de Lamborghini, adică un sfert de milion de euro.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Mircea Hava, fostul primar al municipiului Alba Iulia: PNRR – o șansă irosită!
Mircea Hava: PNRR – o șansă irosită! Mircea Hava, fostul primar al muncipiului Alba Iulia, este de părere că PNRR este o șansă irosită de România și că vina este împărțită. Soluția lor „tăierilor globale” este cea mai păguboasă, mai spune fostul edil. Hava explică că era nevoie de un exercițiu chirurgical: proiect cu proiect, […]
Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud: Guvernul nu are dreptul să anuleze proiecte europene, dacă acestea sunt în termen și pot fi realizate
Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud: Guvernul nu are dreptul să anuleze proiecte europene, dacă acestea sunt în termen și pot fi realizate Primăria Comunei Ciugud solicită public Guvernului României să renunțe la prevederea de anulare a unor proiecte europene finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență, care, deși sunt în faze incipiente, pot fi […]
Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: Nicușor și Bolojan, vestitorii panicii
Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: Nicușor și Bolojan, vestitorii panicii Avem un Guvern care pare, astăzi, mai preocupat de tras semnale de alarmă și semănat panică și frică în piețe decât e preocupat să rezolve problemele cetățenilor. Și toate astea se întâmplă în timp ce agențiile de rating au păstrat calificativul României, în timp […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Avocații, critici la adresa Guvernului: Se vrea transformarea CASS într-o ‘taxă pe independență’. Măsura afectează grav stabilitatea fiscală
Avocații din România critică Guvernul și spun că se vrea transformarea CASS într-o ‘taxă pe independență’. Măsura afectează grav stabilitatea...
Economistul Radu Georgescu: „Guvernul nu vrea să schimbe nicio impozitare pentru multinaționale. Acestea vor avea liber la externalizarea profitului”
Radu Georgescu: „Guvernul nu vrea să schimbe nicio impozitare pentru multinaționale. Acestea vor avea liber la externalizarea profitului” „Guvernul nu...
Știrea Zilei
La orizont, o nouă soluție pentru „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia: Sistem de semaforizare rutieră și treceri de pietoni la intersecția dintre Calea Moților și strada Albac
La orizont, o nouă soluție pentru „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia Autoritățile locale pregătesc o nouă...
Tragedie în Alba: Un vârstnic de 69 de ani, din Beldiu, a fost găsit de vecini spânzurat în fața locuinței
Tragedie în Alba: Un vârstnic de 69 de ani, din Beldiu, a fost găsit fără suflare, de vecinii care au...
Curier Județean
FOTO | INCENDIU în Sebeș, zona Profi: Ard deșeuri menajere într-o clădire dezafectată
INCENDIU în Sebeș, zona Profi: Ard deșeuri menajere într-o clădire dezafectată Un incendiu a izbucnit marți seara, în jurul orei...
FOTO | Zilele orașului Baia de Arieș: Localitatea minieră a sărbătorit 700 de ani de atestare documentară
Zilele orașului Baia de Arieș: Localitatea minieră a sărbătorit 700 de ani de atestare documentară La sfârșitul săptămânii trecute, localitatea...
Politică Administrație
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?
Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal? Ministrul Fondurilor Europene promite că...
Mircea Hava, fostul primar al municipiului Alba Iulia: PNRR – o șansă irosită!
Mircea Hava: PNRR – o șansă irosită! Mircea Hava, fostul primar al muncipiului Alba Iulia, este de părere că PNRR...
Opinii Comentarii
Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut
Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...
19 august: Ziua mondială a fotografiei
19 august: Ziua mondială a fotografiei Această zi marchează inventarea de către Louis Jacques Mande Daguerre (1787- 1851) şi Joseph...