Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?

Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?

Ministrul Fondurilor Europene promite că se va face lumină și sunt în curs trei controale.

Pe scurt, dacă nu vă mai amintiți, o firmă din zona PNL, a fiului președintei organizației de femei a PNL Prahova, a vândut în țară microbuze electrice pentru transportul elevilor la prețuri enorm de mari.

Potrivit presei centrale, prețurile au fost umflate pentru licitații. Mai mult, prețurile variază de la un județ la altul, în funcție de generozitatea de care au dat dovadă consiliile județene care au cumpărat aceste microbuze.

Consiliul Județean Alba este în top, cu un cost pe microbuz de UN SFERT DE MILION DE EURO. Același microbuz a costat la Brașov cu vreo 85.000 de euro mai puțin.

De când a izbucnit scandalul, la Consiliul Județean Alba este tăcere totală și așteptăm cu real interes să vedem când domnul Ion Dumitrel va explica cum a fost convins să achiziționeze un microbuz electric la preț de Lamborghini, adică un sfert de milion de euro.

