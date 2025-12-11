Corneliu Mureșan, numit în funcția de secretar de stat al Guvernului: ,,De astăzi, sunt vocea tuturor cetățenilor din Alba în Guvernul României”

Corneliu Mureșan a fost numit în funcția de secretar de stat în Cadrul Secretariatului General al Guvernului, joi, 11 decembrie.

,,La data de 15 decembrie 2025, domnul Corneliu Mureșan se numește în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Cu această ocazie, el a transmis un mesaj pe o rețea de socializare în care spune că:

,,De astăzi, sunt vocea tuturor cetățenilor din Alba în Guvernul României.

Cu onoare și deplină responsabilitate, am acceptat poziția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Merg la București pentru muncă, pentru a-i reprezenta cu bună credință și seriozitate pe toți locuitorii județului și pentru continuarea dezvoltării tuturor comunităților locale.

În această nouă responsabilitate, îmi voi pune toată priceperea și experiența acumulată în ultimii ani, în care am ocupat poziția de consilier județean, subprefect, director de instituție publică sau consilier al primului ministru.

Mulțumesc pentru susținere președintelui PSD, Sorin Grindeanu, colegului meu Victor Negrescu, prim-vicepreședinte PSD, dar și tuturor social democraților din Alba.

Mă bucur pentru că voi avea ocazia să lucrez cu profesioniști precum Stefan Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, dar și cu alți profesioniști din Executiv.

Merg la București pentru Alba și oamenii săi!”, a scris pe o rețea de socializare Corneliu Mureșan.

