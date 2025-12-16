Cornel Ceuca, fost viceprimar al Comunei Ciugud, a trecut la cele veșnice : ,,A fost un om dedicat comunei sale și care a iubit sincer satul românesc”

Cornel Ceuca, fost viceprimar al Comunei Ciugud, a trecut la cele sfinte. Anunțul a fost făcut de edilul Gheorghe Damian care a publicat un mesaj de rămas bun pe o rețea de socializare.

Astfel, primarul din Ciugud a relatat și explicat cum a fost omul Cornel Ceuca, alături de care a lucrat peste 15 ani. Edilul recunoaște că îi vor lipsi întâlnirile pline de optimism și sfaturile pe care le oferea fostul viceprimar.

Mesajul integral publicat de către Gheorghe Damian, pe pagina sa de Facebook, este următorul:

,,Rămas bun, prieten și coleg drag! Cu durere în suflet am primit vestea trecerii la Domnul a dragului nostru prieten și coleg Cornel Ceuca, fost viceprimar al Comunei Ciugud.

Uneori e greu să îți găsești cuvintele potrivite pentru a exprima cât de mult a însemnat un om, alături de care ai muncit, umăr la umăr, 16 ani. Cu siguranță îmi vor lipsi întâlnirile pline de optimism și sfaturile pe care le oferea, de multe ori, cu înțelepciunea omului care a acumulat o mare experiență de viață.

Voi păstra mereu în suflet colegialitatea și prietenia sinceră care ne-a legat, dar mai ales amintirea primelor proiecte pe care le-am făcut împreună pentru comunitate. A fost un om dedicat comunei sale și care a iubit sincer satul românesc.

A fost un bun creștin și știu că și-a purtat, în ultimii ani, suferința cu credință, seninătate și mult curaj.

În aceste clipe triste, gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către voi, familia îndurerată și toți cei care l-ați prețuit, sperând ca Bunul Dumnezeu să vă ofere alinare și mângâiere.

Noi, colegii din Primăria Comunei Ciugud, nu îl vom uita niciodată, iar spiritul său va rămâne mereu viu în inimile noastre.

Dumnezeu să te odihnească în pace, om drag!”, se arată în mesajul scris de Gheorghe Damian.

