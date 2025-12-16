Cornel Ceuca, fost viceprimar al Comunei Ciugud, a trecut la cele veșnice : ,,A fost un om dedicat comunei sale și care a iubit sincer satul românesc”
Cornel Ceuca, fost viceprimar al Comunei Ciugud, a trecut la cele veșnice : ,,A fost un om dedicat comunei sale și care a iubit sincer satul românesc”
Cornel Ceuca, fost viceprimar al Comunei Ciugud, a trecut la cele sfinte. Anunțul a fost făcut de edilul Gheorghe Damian care a publicat un mesaj de rămas bun pe o rețea de socializare.
Astfel, primarul din Ciugud a relatat și explicat cum a fost omul Cornel Ceuca, alături de care a lucrat peste 15 ani. Edilul recunoaște că îi vor lipsi întâlnirile pline de optimism și sfaturile pe care le oferea fostul viceprimar.
Mesajul integral publicat de către Gheorghe Damian, pe pagina sa de Facebook, este următorul:
,,Rămas bun, prieten și coleg drag! Cu durere în suflet am primit vestea trecerii la Domnul a dragului nostru prieten și coleg Cornel Ceuca, fost viceprimar al Comunei Ciugud.
Uneori e greu să îți găsești cuvintele potrivite pentru a exprima cât de mult a însemnat un om, alături de care ai muncit, umăr la umăr, 16 ani. Cu siguranță îmi vor lipsi întâlnirile pline de optimism și sfaturile pe care le oferea, de multe ori, cu înțelepciunea omului care a acumulat o mare experiență de viață.
Voi păstra mereu în suflet colegialitatea și prietenia sinceră care ne-a legat, dar mai ales amintirea primelor proiecte pe care le-am făcut împreună pentru comunitate. A fost un om dedicat comunei sale și care a iubit sincer satul românesc.
A fost un bun creștin și știu că și-a purtat, în ultimii ani, suferința cu credință, seninătate și mult curaj.
În aceste clipe triste, gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către voi, familia îndurerată și toți cei care l-ați prețuit, sperând ca Bunul Dumnezeu să vă ofere alinare și mângâiere.
Noi, colegii din Primăria Comunei Ciugud, nu îl vom uita niciodată, iar spiritul său va rămâne mereu viu în inimile noastre.
Dumnezeu să te odihnească în pace, om drag!”, se arată în mesajul scris de Gheorghe Damian.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Dosar penal pentru un bărbat de 35 de ani, din Ocna Mureș: A fost prins de polițiști la volan fără permis de conducere
Dosar penal pentru un bărbat de 35 de ani, din Ocna Mureș: A fost prins de polițiști la volan fără permis de conducere Un bărbat de 35 de ani, din Ocna Mureș, s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat la volan fără a avea permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de […]
Bărbat din Blaj, cu mandat de arestare preventivă, REȚINUT de polițiști: Și-a amenințat familia și a încălcat ordinul de protecție
Bărbat din Blaj, cu mandat de arestare preventivă, REȚINUT de polițiști: Și-a amenințat familia și a încălcat ordinul de protecție Un bărbat din Blaj, cu mandat de arestare preventivă, a fost depistat și reținut de polițiști. Acesta și-a amenințat familia și a încălcat ordinul de protecție. Potrivit IPJ Alba, la data de 15 decembrie 2025, […]
Aiudean de 47 de ani, cu mandat de executare, depistat și reținut de polițiști. Va sta peste 6 luni în Penitenciarul Aiud pentru mărturie mincinoasă și tăiere fără drept de arbori
Aiudean de 47 de ani, cu mandat de executare, depistat și reținut de polițiști. Va sta peste 6 luni în Penitenciarul Aiud pentru mărturie mincinoasă și tăiere fără drept de arbori Un aiudean de 47 de ani, cu mandat de executare, a fost depistat și reținut de polițiști. Va sta peste 6 luni în Penitenciarul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Instanța a amânat pronunțarea pe contestația lui Călin Georgescu. Dosarul în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat a primit alt termen
Instanța a amânat pronunțarea pe contestația lui Călin Georgescu. Dosarul în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat...
Persoanele care se luptă cu kilogramele în plus ar putea primi medicamente decontate din 2026. Patru din zece români au o problemă cu greutatea
Persoanele care se luptă cu kilogramele în plus ar putea primi medicamente decontate din 2026. Patru din zece români au...
Știrea Zilei
VIDEO | Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, vizită la Abrud, unde a fost finalizată, în timp record, cea mai modernă creșă din Munții Apuseni
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, vizită la Abrud, unde a fost finalizată, în timp record, cea mai modernă creșă din Munții...
Accident GRAV la Cugir: Fetiță de 11 ani, lovită de mașină pe strada George Coșbuc. Șoferul, un adolescent de 18 ani, a plecat de la locul faptei
Accident GRAV la Cugir: Fetiță de 11 ani, lovită de mașină pe strada George Coșbuc. Șoferul, un adolescent de 18...
Curier Județean
Dosar penal pentru un bărbat de 35 de ani, din Ocna Mureș: A fost prins de polițiști la volan fără permis de conducere
Dosar penal pentru un bărbat de 35 de ani, din Ocna Mureș: A fost prins de polițiști la volan fără...
Bărbat din Blaj, cu mandat de arestare preventivă, REȚINUT de polițiști: Și-a amenințat familia și a încălcat ordinul de protecție
Bărbat din Blaj, cu mandat de arestare preventivă, REȚINUT de polițiști: Și-a amenințat familia și a încălcat ordinul de protecție...
Politică Administrație
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului,...
Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă
Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă Moţiunea de...
Opinii Comentarii
16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!”
16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!” 16 decembrie 1989...
16 decembrie: 30 de ani de la adoptarea oficială a denumirii „Euro” pentru moneda unică europeană
16 decembrie: 30 de ani de la adoptarea oficială a denumirii „Euro” pentru moneda unică europeană Consiliul European, întrunit la...