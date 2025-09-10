Copiii obezi depășesc numărul celor subponderali: Raportul UNICEF atrage atenția asupra unei tendințe globale alarmante

Mai mulți copii și adolescenți sunt obezi decât subponderali: UNICEF trage un semnal de alarmă la nivel global

Obezitatea a depășit subponderalitatea în rândul copiilor și adolescenților la nivel global, arată un raport recent al UNICEF. Agenția ONU pentru copii explică că această schimbare vine pe fondul unui mediu alimentar din ce în ce mai nesănătos, cu alimente bogate în zahăr, grăsimi și sare, care sunt tot mai accesibile.

Experții avertizează că, pentru prima dată, mai mulți tineri sunt obezi decât subponderali – un punct de cotitură care era prevăzut încă din 2017.

Conform datelor UNICEF, aproximativ 1 din 10 copii și adolescenți de vârstă școlară. adică aproape 188 de milioane, sunt obezi, ceea ce le pune sănătatea în pericol pe termen lung.

Acest lucru îi expune riscului de boli cronice, inclusiv diabet și afecțiuni cardiovasculare, care pot afecta viața de adult. Rata obezității în rândul tinerilor s-a triplat între 2000 și 2022, de la 3% la 9,4%.

Pe de altă parte, numărul copiilor subponderali a scăzut de la aproape 13% în 2000 la 9,2% în prezent. Chiar dacă tendința este în scădere, subponderalitatea rămâne o problemă serioasă și trebuie monitorizată, mai ales în țările cu venituri mici și medii.

Raportul subliniază că atât obezitatea, cât și subponderalitatea au efecte pe termen lung asupra sănătății fizice și mentale a copiilor.

UNICEF atrage atenția că schimbările în stilul de viață, alimentația sănătoasă și implicarea părinților și școlilor sunt esențiale pentru a preveni aceste probleme.

Experții recomandă politici publice care să limiteze accesul copiilor la alimente nesănătoase și să promoveze activitatea fizică, pentru a crea un mediu mai sigur și mai sănătos pentru generațiile viitoare.

