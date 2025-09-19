Copiii din România, fruntași la carii în Europa. „Fondurile de la CAS se epuizează în primele zile. Și mai avem o mare problemă”

România este, din păcate, „campioană” la cariile dentare în rândul copiilor între 1 și 9 ani. Asta, chiar dacă numărul stomatologilor și al cabinetelor a crescut în ultimii ani. Situația nu e roz nici în restul Europei, pentru că, dintre toate regiunile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), tocmai Europa stă cel mai prost la sănătatea orală.

Datele OMS arată că, în 2019, peste jumătate dintre adulții europeni au avut o problemă orală. În plus, Europa are și cel mai mare procent de carii la dinții permanenți (33,6%, adică vreo 335 de milioane de cazuri) și cea mai mare rată de pierdere a dinților (12,4%, aproape dublu față de media globală).

Problemele încep devreme: în Europa, 33,6% dintre copiii de 1-9 ani au carii la dinții de lapte. În România, cifrele sunt și mai alarmante -aproape unul din doi copii (48,2%) are carii.

La adulți, situația se agravează odată cu vârsta: peste jumătate dintre europeni suferă de parodontită, iar după 60 de ani, procentul ajunge la 70-85%.

Medici mai mulți, dar tratamente tot scumpe

Conform INSP, în România a crescut numărul stomatologilor. În 2022 erau 4.677 în sistemul public (față de 3.894 în 2021) și 16.753 în privat (față de 16.088 în 2021). Numărul cabinetelor private e mare (16.305 în 2022), dar în spitale publice există doar 36 cabinete -adică mai puțin de unul pe județ.

Marea problemă rămâne costul tratamentelor. „Fondurile de la CAS se epuizează în primele zile. Și mai avem o mare problemă” -spun medicii.

Practic, fiecare stomatolog are un plafon lunar de sub 1.000 de euro pentru pacienții asigurați. Copiii sunt eligibili pentru tratamente gratuite, dar banii se termină rapid.

De unde vin problemele

Cariile, gingivitele, parodontoza, pierderea dinților sau chiar cancerul oral sunt legate de factori de risc clari: prea mult zahăr, fumat, alcool și o igienă precară.

„Se estimează că la nivel mondial aproximativ 3,5 miliarde de oameni suferă de afecțiuni bucale; aceste afecțiuni sunt cauzate de o serie de factori de risc modificabili comuni multor boli netransmisibile (BNT), inclusiv consumul de zahăr, consumul de tutun, consumul de alcool și igiena precară, precum și determinanții sociali și comerciali care stau la baza acestora.

Peste 530 milioane de copii suferă de carii dentare netratate ale dinților primari (dinții de lapte) și 796 milioane de persoane sunt afectate de boli parodontale. Bolile bucale reprezintă o povară majoră de sănătate publică pentru multe țări și afectează oamenii de-a lungul vieții, provocând durere, disconfort, desfigurare și chiar deces, deși pot fi prevenite în mare măsură”, se arată în analiza citată.

Cancerul oral, tot mai frecvent

Cancerul oral a ajuns al 13-lea cel mai întâlnit tip de cancer din lume, cu aproape 378.000 de cazuri noi și peste 177.000 de decese doar în 2020.

„Cancerul oral este mai frecvent la bărbați și la persoanele în vârstă, mai mortal la bărbați comparativ cu femei și variază puternic în funcție de circumstanțe socio-economice. Consumul de tutun, alcool și nuci areca (betel quid) sunt printre principalele cauze ale cancerului oral.

În America de Nord și Europa, infecțiile cu papillomavirus uman sunt responsabile pentru un procent tot mai mare de cancere orale în rândul tinerilor”, se mai precizează în analiza INSP.

