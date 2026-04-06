Copiii cu cerințe speciale ar putea primi masă caldă sau pachet alimentar în loc de alocație de hrană în bani
Copiii cu cerințe speciale ar putea primi masă caldă sau pachet alimentar în loc de alocație de hrană în bani
Senatul a aprobat la sfârșitul lunii martie 2026, cu 97 de voturi „pentru” și o abținere, modificarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Prin noua formă, alocația de hrană destinată copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) nu va mai fi acordată în bani, ci transformată în masă caldă sau pachet alimentar.
„Din sumele aferente reprezentând alocaţia zilnică de hrană, instituţiile de învăţământ acordă beneficiarilor un suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, un pachet alimentar în situaţiile în care masa caldă nu poate fi asigurată”, se arată în propunerea legislativă.
Un amendament adoptat de Senat reglementează și situația în care copilul beneficiază deja de masă caldă asigurată de școală.
„În situaţia în care copilul beneficiază de masă caldă asigurată de unitatea de învăţământ în care este înscris, din contul alocaţiei de hrană se poate reţine de către unitatea de învăţământ în cazuri bine documentate contravaloarea mesei efectiv furnizate în limita costului real, iar diferenţa dintre cuantumul alocaţiei de hrană şi suma reţinută se virează reprezentantului legal al copilului”, se precizează în același document.
Proiectul, inițiat de un grup de parlamentari PNL, PSD și UDMR, are drept obiectiv „creşterea calităţii vieţii şi incluziunii copiilor cu CES, asigurarea accesului la o alimentaţie adecvată pe durata activităţilor şcolare şi o utilizare eficientă a fondurilor publice destinate acestor drepturi”.
Motivul este, spun aceștia că, „în practică, sumele acordate cu titlu de alocaţie zilnică de hrană nu sunt utilizate întotdeauna în scopul exclusiv al asigurării hranei copiilor cu cerinţe educaţionale speciale”.
„Transformarea alocaţiei băneşti într-un suport alimentar concret – masă caldă sau pachet alimentar – garantează utilizarea fondurilor în interesul direct al copilului şi asigură accesul acestuia la cel puţin o masă sănătoasă pe zi”, se arată în expunerea de motive.
Propunerea legislativă urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.
Știri recente din categoria Actualitate
Lunea Mare: Tradiţii şi Obiceiuri din ziua în care încep Patimile Domnului. Iosif, aruncat de fraţii săi in fântână, semnifică punerea lui Hristos în mormânt
Lunea Mare: Tradiţii şi Obiceiuri din ziua în care încep Patimile Domnului. Iosif, aruncat de fraţii săi in fântână, semnifică punerea lui Hristos în mormânt Începând cu seara Floriilor şi până în Sfânta zi de Sâmbăta Mare, inclusiv, în toate bisericile ortodoxe se săvârşesc slujbe speciale, cunoscute sub numele de denii. În această săptămână se […]
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026 Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 38,31%, în primele două luni din 2026, până la 11.066, față de 8.001 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe […]
PENSII 2026 | Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă
Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 8,07 miliarde de lei, la finalul lunii februarie, în creştere cu 39% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). „Cele mai multe investiţii au fost […]
Copiii cu cerințe speciale ar putea primi masă caldă sau pachet alimentar în loc de alocație de hrană în bani
Copiii cu cerințe speciale ar putea primi masă caldă sau pachet alimentar în loc de alocație de hrană în bani...
Lunea Mare: Tradiţii şi Obiceiuri din ziua în care încep Patimile Domnului. Iosif, aruncat de fraţii săi in fântână, semnifică punerea lui Hristos în mormânt
Lunea Mare: Tradiţii şi Obiceiuri din ziua în care încep Patimile Domnului. Iosif, aruncat de fraţii săi in fântână, semnifică...
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe Economistul...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
INCENDIU la o anexă gospodărească din Sântimbru: Au intervenit pompierii din Alba Iulia
INCENDIU la o anexă gospodărească din Sântimbru: Au intervenit pompierii din Alba Iulia Un incendiu a izbucnit în noaptea de...
FOTO | Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026
Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Mare: Obiceiuri și tradiții în Săptămâna Patimilor, înainte de Paștele 2026
Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Mare: Obiceiuri și tradiții în Săptămâna Patimilor, înainte de Paștele 2026 Săptămâna...
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile Săptămâna Patimilor, sau Săptămâna Mare, așa cum...