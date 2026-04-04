Controale în trafic intensificate în Alba de Paștele Catolic și Floriile Ortodoxe 2026: „Nu conduceți sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive!”

Cu ocazia sărbătorilor prilejuite de Paștele Catolic și Floriile Ortodoxe, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba desfășoară, în această perioadă, acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță rutieră.

Acțiunile sunt derulate pe principalele artere rutiere din județ, fiind intensificate controalele în trafic pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă normele rutiere, în special a celor care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.

Polițiștii vor utiliza aparatele din dotare pentru depistarea și sancționarea abaterilor de la legislația rutieră.

Recomandări pentru participanții la trafic:

*Nu conduceți sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive!

*Respectați limitele legale de viteză și adaptați viteza la condițiile de drum!

*Manifestați prudență sporită în zonele aglomerate și în apropierea lăcașurilor de cult!

*Respectați indicațiile polițiștilor și regulile de circulație!

foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)

foto interior articol: IPJ Alba

FOTO | Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026

Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026 Eleva Ayana Maria Rancea, din clasa a XII-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut Premiul Special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română – etapa națională, desfășurată la Botoșani.  Această realizare remarcabilă […]

FOTO | Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia: „Educația înseamnă nu doar teorie, ci și experiență practică”

Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale" lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia Vineri, 3 aprilie 2026 a avut loc la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia lansarea oficială a noului program de studii ăn sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale". „Acesta completează oferta noastră de studii duale, alături de […]

Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba: Experiență bogată în managementul sportiv

Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba Direcția Județeană de Sport Alba are un director executiv interimar nou. Este vorba de Marius Toma. Acesta a fost detașat la Alba Iulia din structura similară din județul Dolj pentru o perioadă de 6 luni, numirea sa fiind făcută în 4 […]

