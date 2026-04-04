Controale în trafic intensificate în Alba de Paștele Catolic și Floriile Ortodoxe 2026: „Nu conduceți sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive!”

Cu ocazia sărbătorilor prilejuite de Paștele Catolic și Floriile Ortodoxe, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba desfășoară, în această perioadă, acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță rutieră.

Acțiunile sunt derulate pe principalele artere rutiere din județ, fiind intensificate controalele în trafic pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă normele rutiere, în special a celor care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.

Polițiștii vor utiliza aparatele din dotare pentru depistarea și sancționarea abaterilor de la legislația rutieră.

Recomandări pentru participanții la trafic:

*Nu conduceți sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive!

*Respectați limitele legale de viteză și adaptați viteza la condițiile de drum!

*Manifestați prudență sporită în zonele aglomerate și în apropierea lăcașurilor de cult!

*Respectați indicațiile polițiștilor și regulile de circulație!

foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)

foto interior articol: IPJ Alba

