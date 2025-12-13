Rămâi conectat

Construcție spectaculoasă pe Autostrada Transilvania: Un viaduct de aproape doi kilometri va fi la finalizare al doilea, ca lungime, din Europa

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Construcție spectaculoasă pe Autostrada Transilvania: Un viaduct de aproape doi kilometri va fi la finalizare al doilea, ca lungime, din Europa

Două sectoare din Autostrada Transilvania urmează să fie finalizate anul viitor, iar în 2027 va fi terminat și tronsonul dinspre granița cu Ungaria. Anunţul a fost făcut vineri, 12 decembrie 2025, chiar de premierul Ilie Bolojan.

Deocamdată, dincolo de planuri, o bucată de 40 de kilometri din Sălaj le dă bătăi de cap constructorilor.

Una dintre cele mai avansate bucăţi din Autostrada Transilvania este Chiribiș – Oradea, de aproape 29 de kilometri, unde lucrările sunt la zi, sau chiar devansate pe alocuri. Această porţiune ar urma să fie predată în mai 2027. Din Oradea se poate ajunge deja în Ungaria, pe şoseaua de mare viteză.

Beniamin Rus, director firmă de construcții: „Credem că ne vom încadra în termen, să vedem cum se comportă iarna asta, suntem încă la forma de pământ, de balast, unde, dacă e ploaie… adică depindem de timp.”

Una dintre cele mai spectaculoase lucrări de infrastructură, un viaduct de aproape doi kilometri, se construieşte pe subtronsonul dintre Chiribiş şi Suplacu de Barcău, cu o lungime de 26 de kilometri.

Călin Roman, director firmă e construcții: „Sunt niște lucrări speciale în zona câmpului petrolier, cam aici, undeva, în zona asta, și-apoi intrarea pe viaduct, pe care suntem în momentul ăsta, are 1,8 km. La finalizarea lui, va fi al doilea, ca lungime, din Europa.”

Singura porțiune fără autostradă rămâne cea din zona dealului Meseș, din Sălaj, cu o lungime de 40 de kilometri.

Cristian Pistol, director general CNAIR: „Anul viitor vom finaliza proiectarea și vom trece la faza de execuție”.

Ilie Bolojan, premier: „Câți ani de zile?”

Cristian Pistol: „Durata totală este de 6 ani.”

De la Poarta Sălajului până la Gilău, lucrările sunt gata în proporţie de 90% şi vor fi gata anul viitor.

Şoseaua de mare viteză dintre Târgu Mureş şi Cluj, parte din Autostrada Transilvania, este deja finalizată.

Ilie Bolojan, premier: „Asta înseamnă, deci, că la jumătatea anului 2027, cu excepția zonei din Sălaj, zona Meseș, municipiul Zalău, practic va fi continuitate asigurată pe Autostrada Transilvania. Asta înseamnă că încă 70 de kilometri de autostradă va intra în funcțiune.”

Autostrada Transilvaniei va însemna timpi mult mai mici de deplasare pentru cei care pleacă din Moldova sau nordul Transilvaniei către vest, dar și economii importante pentru firmele de transport.

