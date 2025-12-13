Construcție spectaculoasă pe Autostrada Transilvania: Un viaduct de aproape doi kilometri va fi la finalizare al doilea, ca lungime, din Europa
Construcție spectaculoasă pe Autostrada Transilvania: Un viaduct de aproape doi kilometri va fi la finalizare al doilea, ca lungime, din Europa
Două sectoare din Autostrada Transilvania urmează să fie finalizate anul viitor, iar în 2027 va fi terminat și tronsonul dinspre granița cu Ungaria. Anunţul a fost făcut vineri, 12 decembrie 2025, chiar de premierul Ilie Bolojan.
Deocamdată, dincolo de planuri, o bucată de 40 de kilometri din Sălaj le dă bătăi de cap constructorilor.
Una dintre cele mai avansate bucăţi din Autostrada Transilvania este Chiribiș – Oradea, de aproape 29 de kilometri, unde lucrările sunt la zi, sau chiar devansate pe alocuri. Această porţiune ar urma să fie predată în mai 2027. Din Oradea se poate ajunge deja în Ungaria, pe şoseaua de mare viteză.
Beniamin Rus, director firmă de construcții: „Credem că ne vom încadra în termen, să vedem cum se comportă iarna asta, suntem încă la forma de pământ, de balast, unde, dacă e ploaie… adică depindem de timp.”
Una dintre cele mai spectaculoase lucrări de infrastructură, un viaduct de aproape doi kilometri, se construieşte pe subtronsonul dintre Chiribiş şi Suplacu de Barcău, cu o lungime de 26 de kilometri.
Călin Roman, director firmă e construcții: „Sunt niște lucrări speciale în zona câmpului petrolier, cam aici, undeva, în zona asta, și-apoi intrarea pe viaduct, pe care suntem în momentul ăsta, are 1,8 km. La finalizarea lui, va fi al doilea, ca lungime, din Europa.”
Singura porțiune fără autostradă rămâne cea din zona dealului Meseș, din Sălaj, cu o lungime de 40 de kilometri.
Cristian Pistol, director general CNAIR: „Anul viitor vom finaliza proiectarea și vom trece la faza de execuție”.
Ilie Bolojan, premier: „Câți ani de zile?”
Cristian Pistol: „Durata totală este de 6 ani.”
De la Poarta Sălajului până la Gilău, lucrările sunt gata în proporţie de 90% şi vor fi gata anul viitor.
Şoseaua de mare viteză dintre Târgu Mureş şi Cluj, parte din Autostrada Transilvania, este deja finalizată.
Ilie Bolojan, premier: „Asta înseamnă, deci, că la jumătatea anului 2027, cu excepția zonei din Sălaj, zona Meseș, municipiul Zalău, practic va fi continuitate asigurată pe Autostrada Transilvania. Asta înseamnă că încă 70 de kilometri de autostradă va intra în funcțiune.”
Autostrada Transilvaniei va însemna timpi mult mai mici de deplasare pentru cei care pleacă din Moldova sau nordul Transilvaniei către vest, dar și economii importante pentru firmele de transport.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Când este bine să te spovedești de Crăciun: Cum să te pregătești pentru această taină și ce reguli este bine să respecți
Când este bine să te spovedești de Crăciun: Cum să te pregătești pentru această taină și ce reguli este bine să respecți Prin taina spovedaniei are loc iertarea păcatelor credincioșilor prin harul lui Dumnezeu. Înainte de asta, oamenii trebuie să se pregătească atent, iar preotul Nicolae Dima oferă recomandări esențiale pentru o mărturisire care să […]
Profesorul Cristian Păun, despre salariul minim în România: ,,Povestea cu „să creștem salariul minim” este despre hai să mai creștem niște taxe pe spinarea privatului”
Profesorul Cristian Păun, despre salariul minim în România: ,,Povestea cu „să creștem salariul minim” este despre hai să mai creștem niște taxe pe spinarea privatului” Profesorul Cristian Păun a explicat într-o postare recentă pe Facebook de ce creșterea salariului minim în România înseamnă de fapt creștere de taxe pe spinarea celor din privat și de […]
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. A fost respinsă cererea de revocare: Decizia poate fi contestată
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. A fost respinsă cererea de revocare: Decizia poate fi contestată Fostul Candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar, în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionar, după o decizie luată de Judecătoria Sectorului 1, astăzi, 12 decembrie. Citește și: Călin Georgescu va fi judecat pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când este bine să te spovedești de Crăciun: Cum să te pregătești pentru această taină și ce reguli este bine să respecți
Când este bine să te spovedești de Crăciun: Cum să te pregătești pentru această taină și ce reguli este bine...
Construcție spectaculoasă pe Autostrada Transilvania: Un viaduct de aproape doi kilometri va fi la finalizare al doilea, ca lungime, din Europa
Construcție spectaculoasă pe Autostrada Transilvania: Un viaduct de aproape doi kilometri va fi la finalizare al doilea, ca lungime, din...
Știrea Zilei
VIDEO | A treia seară de proteste în București și în marile orașe din România. Manifestanții cer demisia Liei Savonea, dar și schimbări în Justiție
VIDEO | A treia seară de proteste în București și în marile orașe din România. Manifestanții cer demisia Liei Savonea,...
FOTO | Ce mai aruncă albaiulienii în postul Crăciunului: 9 cățeluși abia fătați, aruncați într-un sac de rafie pe un teren din Micești și un hamster într-o găleată: ,,Vă numiți creștini, cum puteți provaca atâta suferință și durere?”
Ce mai aruncă albaiulienii în postul Crăciunului: 9 cățeluși abia fătați, aruncați într-un sac de rafie pe un teren din...
Curier Județean
13-14 decembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
13-14 decembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
FOTO | Peste 500 de copii din Sântimbru, vizitați de Moș Crăciun: Pachete pentru cei mici, înainte de sărbători, oferite de administrația locală
Peste 500 de copii din Sântimbru, vizitați de Moș Crăciun: Pachete pentru cei mici, înainte de sărbători, oferite de administrația...
Politică Administrație
Infrastructura rutieră din Rimetea va fi modernizată la standarde europene: Investiție de peste 4,5 milioane lei
Infrastructura rutieră din Rimetea va fi modernizată la standarde europene: Investiție de peste 4,5 milioane lei Infrastructura rutieră din Rimetea...
FOTO | Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei
Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei Administrația din...
Opinii Comentarii
În 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși o celebrează pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza
În fiecare an, pe 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși deopotrivă o celebrează pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza...
13 decembrie: Ziua Tipografilor
13 decembrie: Ziua Tipografilor La 13/26 decembrie 1918, la București, a avut loc o mare manifestație a tipografilor din București,...