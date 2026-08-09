Care sunt gradele maiștrilor militari: Care este ierarhia și ce rol au în Armata României

Maiștrii militari reprezintă un corp distinct de cadre militare în România, alături de ofițeri și subofițeri. Aceștia ocupă funcții care presupun pregătire tehnică și de specialitate, având un rol important în exploatarea, întreținerea și asigurarea funcționării tehnicii și echipamentelor militare.

Potrivit Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, maiștrii militari formează un corp distinct, iar gradele lor sunt stabilite într-o ordine ierarhică proprie.

Cinci grade pentru maiștrii militari

Ierarhia începe cu maistru militar clasa a IV-a și continuă până la maistru militar principal. În ordine crescătoare, gradele sunt:

1. Maistru militar clasa a IV-a

2. Maistru militar clasa a III-a

3. Maistru militar clasa a II-a

4. Maistru militar clasa I

5. Maistru militar principal

Acestea sunt cele cinci grade prevăzute de legislația română pentru corpul maiștrilor militari.

De la clasa a IV-a la maistru militar principal

Promovarea în ierarhia maiștrilor militari se realizează în condițiile stabilite de legislația militară, în funcție de pregătirea profesională, vechime, performanțele în activitate și celelalte criterii prevăzute de lege.

Legislația prevede și situații în care un subofițer poate trece în corpul maiștrilor militari. De exemplu, la trecerea în acest corp, gradul poate fi stabilit în raport cu gradul de subofițer deținut anterior: plutonierului îi corespunde gradul de maistru militar clasa a III-a, plutonierului-major gradul de maistru militar clasa a II-a, iar plutonierului adjutant gradul de maistru militar clasa I. Pentru anumite grade superioare sunt prevăzute și condiții suplimentare, inclusiv promovarea unui examen.

O categorie distinctă de cadre militare

Deși denumirea poate crea confuzie, maistrul militar nu este pur și simplu un alt grad de subofițer. Din punct de vedere juridic, cele două categorii fac parte din corpuri distincte: corpul subofițerilor și corpul maiștrilor militari.

Rolul maistrului militar este asociat în special cu domeniile tehnice și de specialitate ale structurilor militare.

Pregătirea acestora este destinată unor activități în care competența profesională și cunoașterea tehnicii militare sunt esențiale pentru desfășurarea misiunilor.

O ierarhie proprie

Spre deosebire de sistemul ofițerilor, unde gradele sunt precum sublocotenent, locotenent, căpitan, maior sau colonel, maiștrii militari au propria scară ierarhică.

La baza acesteia se află maistrul militar clasa a IV-a, iar la cel mai înalt nivel se află maistrul militar principal. Prin urmare, atunci când este analizată ierarhia militară românească, gradele maiștrilor militari trebuie privite separat de cele ale subofițerilor și ofițerilor.

sursa foto: armed.mapn.ro

Secțiune Știri sub articolul principal