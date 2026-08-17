Concurs directori și adjuncți 2026, la școlile din Alba: LISTA posturilor vacante, calendarul și condițiile de participare

Inspectoratul Școlar Județean Alba organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Alba.

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEC nr. 4155/18.06.2026 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 552/06.06.2026. Poate participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct cadrul didactic care îndeplinește cumulativ, condițiile precizate la Art. 3 din Metodologie.

Pentru Sesiunea august-decembrie 2026 a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, CALENDARUL este prevăzut în Anexa 1, iar BIBLIOGRAFIA este prevăzută în Anexa 2 la OMEC nr. 4622/06.08.2026.

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Alba

Nr. crt. Numele unităţii de învăţământ PJ (denumirea oficială din SIIIR) Număr posturi vacante director Număr posturi vacante director adjunct

1 CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ALBA IULIA 1*** 0

2 COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARŢIAN” ALBA IULIA 1 0

3 COLEGIUL NAŢIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI 1 0

4 COLEGIUL NAŢIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD 1* 1

5 COLEGIUL NAŢIONAL „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA 1 1

6 COLEGIUL NAŢIONAL „INOCHENŢIE MICU CLAIN” BLAJ 1 1 (responsabil cu învățământul antepreșcolar/preșcolar/primar) / 1 (responsabil cu învățământul gimnazial/liceal)

7 COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEŞ 1 1

8 COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD 1 1

9 COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 1 0

10 COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA 1 1

11 LICEUL TEHNOLOGIC „ION D. LĂZĂRESCU” CUGIR 1 1

12 LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA 1 1

13 LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEŞ 1 0

14 LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD 1 1

15 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „FLORIN FLEŞERIU” SEBEŞ 1 1

16 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 1 1

17 LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA 1 0

18 LICEUL GERMAN SEBEŞ 1* 1

19 LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA 1 1

20 LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN MANCIULEA” BLAJ 1 0

21 LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ 1 0

22 LICEUL TEHNOLOGIC „ŢARA MOŢILOR” ALBAC 1 0

23 LICEUL TEHNOLOGIC AIUD 1 1

24 LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ŞI ALIMENTAŢIE ARIEŞENI 1 0

25 LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 1 1

26 LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MUREŞ 1 0

27 LICEUL TEHNOLOGIC SEBEŞ 1 1

28 LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CÎMPENI 1 1

29 LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SF. VASILE CEL MARE” BLAJ 1** 0

30 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA 1* 0

31 COLEGIUL NAȚIONAL „DAVID PRODAN” CUGIR 1 1

32 LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ 1 1

33 LICEUL TEORETIC TEIUŞ 1 1

34 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA 1** 1**

35 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ARON COTRUŞ” CERGĂU MARE 1 0

36 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA 1 1

37 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” AVRAM IANCU 1 0

38 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” UNIREA 1 0

39 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AXENTE SEVER” AIUD 1 1

40 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DAVID PRODAN” SĂLIŞTEA 1 0

41 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DECEBAL” CRICĂU 1 0

42 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. PETRU ŞPAN” LUPŞA 1 0

43 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL RACOVIŢĂ” GÂRDA DE SUS 1 0

44 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” HOREA 1 0

45 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN DE HUNEDOARA” SÂNTIMBRU 1 0

46 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRÂNOASĂ 1 0

47 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” CENADE 1 0

48 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION BIANU” VALEA LUNGĂ 1 0

49 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION BREAZU” MIHALŢ 1 0

50 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION POP RETEGANUL” SÂNCEL 1 0

51 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF SÂRBU” ŞIBOT 1 0

52 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINŢU DE JOS 1 1

53 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ 1 0

54 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 1 1

55 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” IGHIU 1 1

56 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEŞ 1 1

57 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA 1 0

58 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE DRĂGAN” GALDA DE JOS 1 0

59 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD 1 0

60 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI 1 0

61 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BALINT” ROŞIA MONTANĂ 1 0

62 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUŢIU” TIUR BLAJ 1 1

63 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION LAZĂR” LUNCA MUREŞULUI 1 0

64 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR 1 1

65 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTĂ 1 0

66 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIŞIU” BLAJ 1 1

67 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIŞ” ALBA IULIA 1 1

68 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 1 1

69 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERGHIN 1 0

70 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂLNIC 1 0

71 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD 1 0

72 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIURULEASA 1 0

73 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI 1 0

74 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRĂCIUNELU DE JOS 1 0

75 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ 1 0

76 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOŞTAT 1 0

77 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRAŞOV 1 0

78 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÂRBOVA 1 0

79 ŞCOALA GIMNAZIALĂ HOPÂRTA 1 0

80 ŞCOALA GIMNAZIALĂ LOPADEA NOUĂ 1* 0

81 ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ 1 0

82 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRĂSLĂU 1 0

83 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NOŞLAC 1 0

84 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEŞ 1 0

85 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETREŞTI 1 1

86 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIANU DE SUS 1 1

87 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROŞIA DE SECAŞ 1 0

88 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI 1 1

89 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCĂRIŞOARA 1 0

90 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SOHODOL 1 0

91 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TIMOTEIU OVIDIU TARNU” STREMŢ 1 0

92 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞONA 1 0

93 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞUGAG 1 0

94 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIDRA 1 0

95 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 ALBA IULIA 1 0

96 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” ALBA IULIA 1 0

97 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE” ALBA IULIA 1 0

98 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA 1 0

99 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA 1 0

100 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD 1 0

101 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA 1 0

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