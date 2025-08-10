CONCURS de fotografie cu tema „Floarea de colț de Întregalde”, floarea reginei care crește la cea mai joasă altitudine din Europa: Ce premii se acordă și care este perioada de înscriere

CONCURS de fotografie cu tema „Floarea de colț de Întregalde”: Ce premii se acordă și care este perioada de înscriere

Asociația de Turism și Ecologie „Trascău Corp” Zlatna organizează un concurs de fotografie, cu ocazia Cupei „Trascău”, ediția a XXI-a.

Tema este „Floarea de colț de Întregalde”. După cum se știe, florea de colț din Cheile Întregalde crește la cea mai joasă altitudine din Europa.

Regulile sunt simple: trimiți o fotografie în care să fie surprinsă Floarea de colț din zona Întregalde.

Perioada de trimitere a fotografiilor: 22 august-2 septembrie 2025.

Jurizare: 2-5 septembrie 2025

Juriul e compus din fotografii Florin Constantenec, Ștefan Dragomir și Iulia Maria Zaharie.

Premierea va fi organizată în cadrul evenimentului „Noaptea muzeelor la sate”, 6-7 septembrie 2025, Întregalde.

Poza va fi transmisă pe adresa [email protected], însoțită de următoarele informații: numele și prenumele celui care a realizat fotografia, numele fotografiei, data realizării.

Fiecare participant la concurs poate trimite pe adresa de e-mail maximum 3 fotografii în format digital, rezoluție minima 300 dpi.

„Este în sarcina participanților să găsească locația florii de colț. În cazul uneia dintre ele, putem spune că este vizibilă din drum, peste apă. La concurs, vom divulga și alte locații.

Participanţii trebuie sa aibă drept de autor sau drept de folosinţă asupra fotografiilor trimise în concurs. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în care aceste fotografii nu aparţin celor care le-au trimis. Competitorii cedează dreptul de folosinţă, nu şi pe cel de proprietate, asupra fotografiilor trimise în concurs”, au precizat organizatorii.

Premiile care vor fi acordate sunt:

*Locul I 150 de lei, plus surprize

*Locul II 100 de lei,plus surprize

*Locul III 50 de lei, plus surprize

