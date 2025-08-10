CONCURS de fotografie cu tema „Floarea de colț de Întregalde”, floarea reginei care crește la cea mai joasă altitudine din Europa: Ce premii se acordă și care este perioada de înscriere
CONCURS de fotografie cu tema „Floarea de colț de Întregalde”: Ce premii se acordă și care este perioada de înscriere
Asociația de Turism și Ecologie „Trascău Corp” Zlatna organizează un concurs de fotografie, cu ocazia Cupei „Trascău”, ediția a XXI-a.
Tema este „Floarea de colț de Întregalde”. După cum se știe, florea de colț din Cheile Întregalde crește la cea mai joasă altitudine din Europa.
Regulile sunt simple: trimiți o fotografie în care să fie surprinsă Floarea de colț din zona Întregalde.
Perioada de trimitere a fotografiilor: 22 august-2 septembrie 2025.
Jurizare: 2-5 septembrie 2025
Juriul e compus din fotografii Florin Constantenec, Ștefan Dragomir și Iulia Maria Zaharie.
Premierea va fi organizată în cadrul evenimentului „Noaptea muzeelor la sate”, 6-7 septembrie 2025, Întregalde.
Poza va fi transmisă pe adresa [email protected], însoțită de următoarele informații: numele și prenumele celui care a realizat fotografia, numele fotografiei, data realizării.
Fiecare participant la concurs poate trimite pe adresa de e-mail maximum 3 fotografii în format digital, rezoluție minima 300 dpi.
„Este în sarcina participanților să găsească locația florii de colț. În cazul uneia dintre ele, putem spune că este vizibilă din drum, peste apă. La concurs, vom divulga și alte locații.
Participanţii trebuie sa aibă drept de autor sau drept de folosinţă asupra fotografiilor trimise în concurs. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în care aceste fotografii nu aparţin celor care le-au trimis. Competitorii cedează dreptul de folosinţă, nu şi pe cel de proprietate, asupra fotografiilor trimise în concurs”, au precizat organizatorii.
Premiile care vor fi acordate sunt:
*Locul I 150 de lei, plus surprize
*Locul II 100 de lei,plus surprize
*Locul III 50 de lei, plus surprize
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
INCENDIU pe autostrada A10: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda
INCENDIU pe autostrada A10 Sebeș-Turda: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda Un incendiu a izbucnit sâmbătă, în jurul orei 14.00, la un autoturism aflat pe autostrada A 10, sensul de mers Aiud-Turda. Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea incendiului de pe autostrada A10, sensul de mers Aiud-Turda. Din informațiile preliminare […]
9-10 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră
9-10 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 9-10 august 2025. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz […]
FOTO | Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată de o mașină în timp ce traversa șoseaua prin loc nepermis
Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată de o mașină Vineri, 8 august 2025, polițiștii rutieri din municipiul Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 74, pe raza localității Șard, a avut loc un […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Minivacanță de Sfânta Maria 2025, la sfârșitul săptămânii: Câte zile libere vor avea angajații din România
Minivacanță de Sfânta Maria 2025, la sfârșitul săptămânii viitoare: De câte zile libere se vor bucura angajații din România Minivacanța...
Profesorii au „teză” la strâns semnături: Sunt necesare pentru un demers legislativ care să blocheze măsuri din primul pachet fiscal
Profesorii au „teză” la strâns semnături: Demers legislativ de blocare a unor măsuri guvernamentale Sindicatele din învăţământ strâng semnături pentru...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Campioni la risipă alimentară: Un român aruncă, în medie, o porţie de mâncare pe zi
Românii, campioni la risipă alimentară: Mii de tone alimente irosite zilnic Un român aruncă, în medie, o porţie de mâncare...
Curier Județean
CONCURS de fotografie cu tema „Floarea de colț de Întregalde”, floarea reginei care crește la cea mai joasă altitudine din Europa: Ce premii se acordă și care este perioada de înscriere
CONCURS de fotografie cu tema „Floarea de colț de Întregalde”: Ce premii se acordă și care este perioada de înscriere...
INCENDIU pe autostrada A10: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda
INCENDIU pe autostrada A10 Sebeș-Turda: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda Un incendiu a izbucnit sâmbătă,...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului
Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului Situația actuală, în...
FOTO | Asfalt proaspăt pe două străzi mici din comuna Ciugud: „Vor oferi de acum cele mai bune condiții de trafic”
Asfalt proaspăt pe două străzi mici din Ciugud La Ciugud, s-a simțit, joi, 7 august 2025, „parfumul” de asfalt proaspăt...
Opinii Comentarii
10 august 1875 | Este pusă piatra de temelie a castelului Peleș din Sinaia, sub care sunt îngropate câteva zeci de monede de aur de 20 de lei, primele monede românești cu chipul lui Carol I
10 august 1875 | Este pusă piatra de temelie a castelului Peleș din Sinaia, sub care sunt îngropate câteva zeci...
10 august: Ziua internațională a leneviei
10 august: Ziua internațională a leneviei Ziua de 10 august este dedicată, în calendarul Zilelor internaționale amuzante, sărbătoririi Zilei Internaționale...