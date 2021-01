Concurență pentru posturile de la Poliţia Animalelor. Ce salarii se vor primi în acest domeniu

Fostul ministru Marcel Vela a înființat Poliția Animalelor, unde salariile celor care vor ocupa posturile din această structură pot ajunge și la 6-7.000 de lei. Polițiștii cu vechime sunt de părere că resursele umane și logistrice ar trebui folosite pentru a rezolva alte probleme ale statului.

Concurența pentru posturile de la Poliţia Animalelor bate concurența de la medicină. E o structură înfiiințață de fostul ministru Marcel Vela.

Polițiștii cu vechime cred că resursele umane și logistrice ar trebui folosite pentru a rezolva alte probleme ale statului. Cu atât mai mult cu cât legislaţie pentru pedepsirea celor ce maltratează animale există din 2004. Iar anumite fapte atrag chiar sancţiuni penale, nu doar contravenţionale.

Cosmin Andreica, Președintele Sindicatului EUROPOL: „Ajungând peste noapte poliţişti, ei vor beneficia şi de vechime în specialitatea studiilor absolvite, adică de medicină veterinară, şi vor obţine şi gradul de comişar şef, cel mai probabil. Putem vorbi chiar şi de salarii de 6-7.000 de lei pentru un comisar şef cu funcţie de conducere, în timp ce pentru agent salariul va fi undeva la 3.500 de lei.”

Cosmin Andreica mai crede că ar putea intra în sistem medici veterinari care nu sunt bine pregătiți, dar au găsit în Poliţia Animalelor o oportunitate.

Sursă: alephnews.ro