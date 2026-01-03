Concediul medical prelungit 2026: Când apar diferențe la indemnizație, unde se trec și cum se declară. Când intră în vigoare noile reguli

Guvernul a clarificat situațiile în care concediul medical trece dintr-o lună în alta și, prin cumularea zilelor, schimbă procentul de indemnizație aplicat. Pe scurt, când apare o diferență de bani în urma recalculării, aceasta nu mai „întoarce” evidențele în lunile anterioare, ci se prinde în luna în care diferența este determinată.

Miza e una foarte practică, mai ales pentru angajatori, contabili și departamentele de payroll: modul în care se raportează diferențele poate însemna mai multă sau mai puțină birocrație, mai ales când recalculările apar frecvent (de exemplu, la episoade de boală care încep la final de lună).

Ordonanța care introduce aceste precizări a fost publicată pe 24 decembrie (OUG nr. 89/2025), iar regulile sunt programate să se aplice de la 1 iulie 2026.

Ce schimbă OUG 89/2025 și când intră în vigoare

Noua regulă vizează explicit cazurile în care incapacitatea temporară de muncă se prelungește în luna următoare și, prin totalul zilelor din episodul de boală, se depășesc pragurile relevante pentru stabilirea procentului de indemnizație. În astfel de situații, diferențele de indemnizație rezultate din recalculare (diferențe aferente lunii anterioare, dar calculate ulterior) se includ în veniturile lunii în care sunt determinate.

Tot în aceeași logică, aceste diferențe se declară în declarația D112 aferentă lunii în care au fost determinate (declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzută de Codul fiscal).

Textul se raportează la depășirea perioadelor din certificatele eliberate pentru până la 7 zile, respectiv pentru perioade între 8 și 14 zile. Noile prevederi urmează să intre în vigoare la 1 iulie 2026 și se vor aplica inclusiv indemnizațiilor aferente concediilor medicale eliberate în cadrul episoadelor de boală începute înainte de această dată, dar care continuă după 1 iulie 2026.

De unde apar diferențele și ce problemă încearcă să rezolve guvernul

Contextul vine din schimbările aduse la 1 august 2025, când Legea 141/2025 a modificat modul de calcul pentru concediile medicale acordate pentru boli obișnuite și accidente în afara muncii. Indemnizația se determină pe fiecare episod de boală, în funcție de totalul zilelor acordate în acel episod: 55% din baza de calcul pentru certificate de până la 7 zile, 65% pentru 8–14 zile și 75% pentru perioade de peste 15 zile.

Să presupunem o bază de calcul simplificată, rotundă: 200 lei/zi.

-În luna iunie, primești un certificat pentru 7 zile de concediu medical (episod de boală început în iunie).

-Procent aplicat: 55% (pentru până la 7 zile).

-Indemnizație plătită inițial: 7 zile × 200 lei/zi × 55% = 770 lei.

-Apoi, episodul continuă în iulie cu încă 3 zile (total episod: 10 zile).

-Acum, episodul intră în pragul 8–14 zile, deci procentul corect pentru întreg episodul devine 65%.

-Recalculare pentru cele 7 zile din iunie (care fuseseră plătite la 55%):

Indemnizație corectă pentru iunie după recalculare: 7 × 200 × 65% = 910 lei

Diferența de plată pentru iunie: 910 − 770 = 140 lei

Conform OUG 89/2025, această diferență de 140 lei se include în veniturile lunii în care este determinată (în practică, luna în care faci recalcularea, de regulă iulie) și se declară în D112 aferentă acelei luni.

Normele de aplicare ale OUG 158/2005 prevăd clar că, atunci când episodul începe într-o lună și continuă în următoarea, indemnizația se recalculează dacă numărul total de zile duce la majorarea procentului aplicat. Practic, dacă inițial ai avut un certificat scurt (de exemplu, până în 7 zile), iar apoi episodul continuă și se trece într-un prag superior, trebuie refăcut calculul pe întreg episodul, ceea ce poate genera diferențe pentru zile deja „închise” în luna anterioară.

În practică, acest mecanism a fost criticat tocmai pentru complicațiile administrative: când diferențele trebuiau reflectate în lunile anterioare, asta putea însemna declarații D112 rectificative, corecții în raportări precum SAFT-E (acolo unde se impune), plus riscul de obligații fiscale accesorii rezultate din diferențe recalculabile. Specialiștii au subliniat că dificultatea nu stă neapărat în formulă, ci în derularea concretă a procesului, cu multe ajustări și reluări de raportări.

Prin noua regulă, guvernul mută punctul de „prindere” a diferențelor în luna în care ele sunt efectiv determinate, tocmai ca să reducă nevoia de a redeschide lunile anterioare și de a corecta în lanț raportările. Pentru angajatori, asta poate însemna un flux mai simplu: calculezi diferența când ai toate zilele episodului, o înregistrezi atunci și o declari în aceeași lună.

