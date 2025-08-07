Concedii 2025 | Care sunt principalele destinații de vacanță estivală în afara țării pentru români
Concedii 2025 | Care sunt principalele destinații de vacanță estivală în afara țării pentru români. Grecia, pe primul loc
Trei din patru români care își vor petrece concediul în străinătate în această vară au ales ca destinație țări precum Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia iar 54,5% au ales ca mijloc de transport autoturismul personal, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.
Din totalul celor chestionați însă, doar unul din șase români aleg să-și petreacă vacanța în afara României.
Grecia este țara unde cei mai mulți români au ales să își petreacă concediul în străinătate, respectiv 26% dintre respondenți, în timp ce peste 17% au ales Bulgaria, 15,4% vor merge în Turcia și 13% în Italia. Mai reduse ca procentaj sunt țări precum Spania (7%), Egipt (5%) și Franța (2,5%), în timp ce alte destinații au procente și mai reduse.
Autoturismul personal, principalul mijloc de transport
Când trebuie să aleagă mijlocul de transport pe care îl folosesc când merg în vacanță, 54,5% dintre respondenți au menționat autoturismul personal, în timp ce trenul este ales de 22,42% iar autocarul și avionul de doar 12%, respetiv 11%.
La întrebarea – De unde faci rost de bani pentru vacanță – peste 77% dintre respondenți au răspuns că strâng banii din timp, făcând economii pe parcursul anului. Mult mai puțini (9%) se împrumută de la prieteni, puțin sub 7% spun că folosesc tichetele de vacanță pentru plata concediului iar aproape 5% apelează la cardul de credit/overdraft. Foarte puțini, adică 2% spun că primesc prime de concediu de la angajator.
În ceea ce privește mărimea bugetului de vacanță, 42% dintre respondenți vorbesc despre o scădere a bugetului, cu 10% până la 30%, comparativ cu cel alocat anul trecut în timp ce pentru unul din patru români, acesta este similar cu cel de anul trecut. Doar circa 10% dintre români vor aloca mai mult cu 10% – 30% față de anul trecut.
La întrebarea referitoare la cum vor face plățile în concediu, peste 38% dintre respondenți spun că vor plăti cash și circa 22% o combinație de plată cash și card, fie că sunt de debit sau de credit. Puțin peste 17% vor plăti doar cu card de debit și cash, aproape 6% doar cu card de credit și puțin peste 5% doar cu doar cu card de credit și cash.
Informații despre sondaj
Sondajul a fost realizat online, de comparatorul financiar FinZoom, la cererea CEC Bank, pe un eșantion reprezentativ de circa 1.200 de respondenți din toată țara, reprezentativ pentru utilizatorii de internet. 58% dintre respondenți sunt salariați, peste 70% locuiesc la oraș, 40% au studii superioare sau postuniversitare.
