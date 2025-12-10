Concedieri în trei oraşe mari din România: O companie din domeniul auto disponibilizează peste 600 de angajați

Zeci de mii de familii privesc cu îngrijorare finalul de an. România este lovită de un val de concedieri chiar înainte de Crăciun, atât în privat, cât și în sistemul de stat. O companie din domeniul auto, cu mulţi angajaţi în ţara noastră, anunță peste 600 de disponibilizări în fabricile din Iași, Sibiu și Timișoara, în plină criză a industriei auto.

În același timp, Guvernul pregătește restructurări majore în 17 companii de stat, dintre care 13 din subordinea Transporturilor. CFR Marfă va fi lichidată, iar alte societăți riscă fuziuni, divizări sau închideri. Iar Tarom, Metrorex și CFR Călători sunt presate să prezinte bugete realiste pentru a-și putea continua activitatea.

„Săptămâna trecută, am avut o şedinţă în care a participat toată firma. Atunci s-a anunţat că se vor face disponibilizări. În perioada de aşteptare, s-a simţit o atmosferă de nesiguranţă. Nu se ştie cine va fi disponibilizat sau nu”, spune un angajat.

Multă tensiune şi incertitudine. Aceasta este atmosfera în care merg la muncă angajaţii Aumovio, o companie care produce componente auto. Fiecare se gândeşte cu groază ce va face dacă va fi disponibilizat.

641 de oameni din Iași, Sibiu și de aici, de la Timișoara, sunt chemați, pe rând, în ședințe individuale și anunțați că posturile lor dispar. „Ca parte din măsurile noastre implementate global (…) am informat în data de 3.12.2025 angajații din România cu privire la planurile de reducere a unui total de 641 de poziții din țară, respectiv 288 de poziții în locația Iași, 117 de poziții în locația Sibiu, 236 de poziții în locația Timișoara, din departamentele aferente activității de R&D”, spune compania.

Concedierile vin pe fondul unui an dificil pentru industria auto, cu comenzi în scădere și divizii întregi din sector pregătite să fie scoase la vânzare. Compania explică decizia ca fiind parte a unui plan global de optimizare a operațiunilor și de reorientare strategică.

„În cazul meu, am avut deja această şedinţă, dar anumiţi colegi, probabil încă aşteaptă verdictul. Este unul pozitiv”, spune angajatul.

Un caz norocos. Ceilalţi, îşi aşteaptă încă sentinţa. Cei care vor fi daţi afară vor primi salarii compensatorii în funcţie de vechimea în companie şi vârsta pe care o au. Se pleacă de la 6 salarii compensatorii. Dar oamenii se tem că nu vor mai găsi alt loc de muncă.

„Criza care a început la nivel bugetar se manifestă și la nivelul businessurilor private şi era într-un fel de aşteptat disponibilizarea acestor câteva sute de angajaţi e un semn prost pentru economia timişoreană, care se bazează pe corporaţii”, a declarat Adrian Marcu – sociolog.

Doar în judeţul Timiş, 37 de companii au depus anul acesta notificări către Inspectoratul Teritorial de Muncă în care anunţau concedieri colective.

„Faţă de anul trecut cifra este destul de mare”, a declarat Ileana Mogoșanu – ITM Timiș.

Practic, în Timiş, numărul celor daţi afară este de aproape 4 ori mai mare comparativ cu anul trecut.

În același timp, Guvernul pregătește o reformă majoră ŞI în companiile de stat.

„După parcurgerea tuturor perioadelor, să putem spune care dintre aceste companii vor fi listate suplimentar la bursă, care vor fi menţinute în activitate care vor fi reorganizate prin fuziune, prin divizare, sau care vor fi lichidate”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Din cele 17 companii de stat vizate de reformă 13 se află în subordinea şi coordonarea Ministerului Transporturilor. Ele nu au fost alese doar pe baza cifrelor, a datelor financiare, ci şi pe baza rolului strategic pe care îl au în funcţionarea statului, aşa cum au transmis reprezentanţii Guvernului.

Un exemplu este CFR Marfă, care se va închide definitiv până la finalul anului, iar odată cu ea dispar și Rofersped și CFR IRLU. Telecomunicații CFR și Tipografia CFR vor fi comasate cu CFR SA.

„Există un număr de companii la care anumite măsuri de lichidare, sunt deja demarate. Celelalte companii: Metrorex, CFR Călători, CFR SA să prezinte nişte bugete realiste, care să reuşească să menţină un nivel acceptabil al subvenţiei”, a declarat Ionuţ Savoiu, secretat de stat în Ministerul Transporturilor.

Pe listă se află și Tarom, aflat în plin proces de restructurare aprobat de Comisia Europeană, dar și companii strategice precum Aeroporturi București și Portul Constanța, unde statul vrea să preia integral acțiunile Fondului Proprietatea.

„Înnoirea flotei de aeronave – avem deja comenzile pentru două ori două Boeing-uri nou-nouţe; creşterea eficienţei comerciale prin optimizarea rutelor de zbor”, a declarat Siliva Teodorescu, purtător de cuvânt al Tarom.

„Portul are o importanţă strategică pentru România deci da, este oportună achiziţionarea acţiunilor de la Fondul Proprietatea”, a declarat Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban.

Comparativ cu anul trecut, la nivel naţional, rata şomajului de la finalul lunii octombrie este simţitor mai mare. Datele INS ne aratau în 2024 o rată a şomajului de 3.20%, în timp ce în octombrie 2025 aceasta a ajuns aproape de 6%.

