CONCEDIERI în primării. Ilie Bolojan: „Ar trebui să avem o reducere de aproximativ 13.000-14.000 de posturi ocupate efectiv”

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, 26 martie 2026 că, în luna aprilie 2026, fiecare primărie din România care are un număr de angajaţi peste noua limită stabilită va trebui să facă o reducere de personal.

„În aceste zile, Ministerul de Interne şi Institutul de Statistică ne comunică noile date cu cetăţenii fiecărei localităţi, în aşa fel încât ministrul Dezvoltării să poată comunica săptămâna viitoare prefecţilor şi aceştia fiecărei primării care este numărul maxim de angajaţi pe care îl pot avea. Deci, în cursul lunii aprilie, fiecare primărie din România care are un număr de angajaţi peste noua limită stabilită va trebui să facă o reducere de personal”, a declarat Ilie Bolojan, într-un interviu acordat G4Media, potrivit News.ro.

Ilie Bolojan a explicat că, în administraţia locală „ar trebui să avem o reducere de aproximativ 13.000-14.000 de posturi, posturi ocupate efectiv, nu posturi vacante”.

„Iar toate ministerele au bugete pentru cheltuieli de personal diminuate cu câteva procente care să le impună practic să facă reducerea de cheltuieli. Trebuie să facă acest lucru. Fiecare minister în momentul de faţă îşi face o formă de audit de personal şi au diferite posibilităţi; sau să reducă anumite sporuri dacă au această posibilitate, sau să reducă personalul”, a mai declarat premieurl.

Acesta a explicat că „există în momentul de faţă o acţiune pentru a reaşeza costurile de personal în aşa fel încât să ni le reducem”: „Singura formă de a reduce deficitul, care înseamnă că cheltuim mult mai mult decât ne putem permite, drept pentru care am plătit în ultimii ani dobânzi în creştere, este nu doar să creştem veniturile statului prin impozitele suplimentare care au fost stabilite, ci să şi facem reducerea de cheltuieli”.

„Dacă nu vor face ministerele acest lucru, nu vor mai avea suficiente bugete ca să-şi acopere cheltuielile de personal. Eu nu voi accepta să facem ceea ce s-a întâmplat în prima jumătate a anului trecut, când de la începutul anului s-au alocat cheltuieli de personal cu 5% mai mici decât erau în condiţii normale. Sperându-se şi anunţând că se va face o reducere de cheltuieli, nefăcându-se nimic, ba indexându-se anumite cheltuieli, am ajuns ca în primele şase luni să avem o creştere a cheltuielilor de personal cu aproximativ 10% deci a apărut din start un deficit de 5%, ceea ce nu s-a redus, plus 10%”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, „dacă repetăm aceleaşi greşeli, practic ne batem joc de de eforturile care s-au s-au făcut până acuma, de costurile pe care cetăţenii ţării noastre le-au suportat şi nu ne putem permite acest lucru”.

