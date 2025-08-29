Rămâi conectat

Actualitate

CONCEDIEREA a 40.000 de bugetari din administrația centrală și locală, pusă pe modul „în așteptare”: Proiectul nu a mai fost dezbătut în ședința de Guvern

Ioana Oprean

Publicat

acum 42 de minute

în

De

CONCEDIEREA a 40.000 de bugetari din administrația centrală și locală, pusă pe modul „în așteptare”

Membrii Guvernului s-au reunit în ședință, ân după amiaza zilei de vineri, 29 august 2025, pentru a analiza cele șase proiecte de lege din pachetul 2 de măsuri prin care Executivul vrea să reducă cheltuielile statului și să crească veniturile.

Apulum Agraria 2025

La scurtă vreme după începerea ședinței, a fost scos de pe ordinea de zi proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, au declarat, pentru HotNews.ro, surse politice.

Duminică, 31 august 2025, urmează să aibă loc o ședință a coaliției pentru a discuta din nou proiectul privind administrația publică locală, conform surselor HotNews.ro.

Proiectul prevede concedieri din primării în proporție de 25%, procent majorat de la 20%.

Acest proiect este unul dintre cele 6 pe care Guvernul urmează să își asume răspunderea în Parlament, săptămâna viitoare.

„Mai sunt discuții între partide”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Premierul Ilie Bolojan a refuzat să facă declarații pe această temă, limitându-se la a anunța că „pachetul pentru administrație publică va fi discutat duminică astfel încât la finalul săptămânii viitoare toate proiectele să fie adoptate”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Premierul Ilie Bolojan: „Pensia magistraților nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu”

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de minute

în

29 august 2025

De

Ilie Bolojan: „Pensia magistraților nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu” „Proiectul privind pensiile magistraților rezolvă 2 din cele 3 probleme majore care țin de partea de eficiență și echitate a domeniului. Respectând independența justiției, nu putem evita acumulările negatie din ultimii ani”, a declarat premierul Ilie Bolojan la finalul ședinței de Guvern […]

Citește mai mult

Actualitate

REFORMA în sistemul sanitar din România: Ce propuneri se regăsesc în pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

29 august 2025

De

REFORMA în sistemul sanitar din România: Propunerile care se regăsesc în pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern Guvernul a trimis spre avizare către Consiliul Economic și Social (CES) proiectele din pachetul 2 de măsuri fiscale, care va fi împărțit în 5 părți. Principalele elemente ale reformelor în sănătate cuprinse în pachetul doi […]

Citește mai mult

Actualitate

Filosofia, o disciplină pe cale de dispariție în școlile din România, dar esențială pentru echilibrul emoțional al tinerilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

29 august 2025

De

Filosofia este o disciplină pe cale de dispariție în școlile din România, dar esențială pentru echilibrul emoțional al tinerilor Un studiu internațional realizat pe un număr de peste 600.000 de studenți arată că filosofia îi ajută pe adolescenți să gândească mai clar, să reziste manipulării și să fie mai empatici. În România însă, această materie […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 23 de minute

Premierul Ilie Bolojan: „Pensia magistraților nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu”

Ilie Bolojan: „Pensia magistraților nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu” „Proiectul privind pensiile magistraților rezolvă 2 din...
Actualitateacum 42 de minute

CONCEDIEREA a 40.000 de bugetari din administrația centrală și locală, pusă pe modul „în așteptare”: Proiectul nu a mai fost dezbătut în ședința de Guvern

CONCEDIEREA a 40.000 de bugetari din administrația centrală și locală, pusă pe modul „în așteptare” Membrii Guvernului s-au reunit în...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 53 de minute

VIDEO | Turta dulce din copilărie, după o rețetă tradițională, la Târgul Turtelor 2025. O familie din Alba deține secretul deliciosului desert transmis de la o generație la alta

Turta dulce din copilărie, după o rețetă tradițională, la Târgul Turtelor 2025. O familie din Alba deține secretul deliciosului desert...
Ştirea zileiacum 2 ore

Gestul altruist al consilierului local PNL din Aiud, care își donează indemnizația, s-a împiedicat de… o poprire!

Gestul altruist al consilierului local PNL din Aiud, care a anunțat că își donează indemnizația, s-a împiedicat de… o poprire!...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER în Alba Iulia: Tamponare mai jos de Bazinul Olimpic

ACCIDENT în Alba Iulia: Tamponare mai jos de Bazinul Olimpic Un accident rutier s-a produs vineri, 29 augus în Alba...
Curier Județeanacum 2 ore

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele 0 pozitiv, 0 negativ și AB pozitiv: „Cazurile pe aceste grupe sunt numeroase, iar stocurile sunt insuficiente”

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele 0 pozitiv, 0 negativ și AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 8 ore

Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ: „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”

Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ pe termen nedeterminat Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri,...
Politică Administrațieacum o zi

FOTO | A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea

A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea Pe Drumul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 ore

30 august 2025: Sfântul Alexandru, ”protectorul omenirii”. Ce se spune despre persoanele care poartă numele de Alexandru și Alexandra

30 august 2025: Sfântul Alexandru, ”protectorul omenirii”. Ce se spune despre persoanele care poartă numele de Alexandru și Alexandra? În...
Opinii - Comentariiacum 13 ore

29 august – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții și obiceiuri

Tăierea cinstitului cap al Sf. Proroc Ioan Botezătorul este pomenită în calendarul creştin ortodox în ziua de 29 august. Sfântul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea