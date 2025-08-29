CONCEDIEREA a 40.000 de bugetari din administrația centrală și locală, pusă pe modul „în așteptare”: Proiectul nu a mai fost dezbătut în ședința de Guvern

CONCEDIEREA a 40.000 de bugetari din administrația centrală și locală, pusă pe modul „în așteptare”

Membrii Guvernului s-au reunit în ședință, ân după amiaza zilei de vineri, 29 august 2025, pentru a analiza cele șase proiecte de lege din pachetul 2 de măsuri prin care Executivul vrea să reducă cheltuielile statului și să crească veniturile.

La scurtă vreme după începerea ședinței, a fost scos de pe ordinea de zi proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, au declarat, pentru HotNews.ro, surse politice.

Duminică, 31 august 2025, urmează să aibă loc o ședință a coaliției pentru a discuta din nou proiectul privind administrația publică locală, conform surselor HotNews.ro.

Proiectul prevede concedieri din primării în proporție de 25%, procent majorat de la 20%.

Acest proiect este unul dintre cele 6 pe care Guvernul urmează să își asume răspunderea în Parlament, săptămâna viitoare.

„Mai sunt discuții între partide”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Premierul Ilie Bolojan a refuzat să facă declarații pe această temă, limitându-se la a anunța că „pachetul pentru administrație publică va fi discutat duminică astfel încât la finalul săptămânii viitoare toate proiectele să fie adoptate”.

