Comunicat | Tribunalul Alba: Acordarea avizului nefavorabil proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

Tribunalul Alba: Acordarea avizului nefavorabil proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

Astăzi, 24.11.2025, s-a desfăşurat Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba, în scopul exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Adunarea generală a judecătorilor a hotărât următoarele:

Art. 1: Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba apreciază, în unanimitate, că se impune acordarea avizului nefavorabil proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ce a fost transmis Consiliului Superior al Magistraturii, spre avizare, de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarității Sociale.”

Textul integral al Hotărârii nr. 7/2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba, întrunită la data de 24.11.2025 poate fi lecturat pe portalul Tribunalului Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI