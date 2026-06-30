1 iulie 2026 | Trenuri electrice noi intră în circulație pe ruta București Nord – Cluj-Napoca și retur: Program
Trenuri electrice noi intră în circulație pe ruta București Nord – Cluj-Napoca și retur: Program
Interregional Călători (IRC) anunță o nouă etapă majoră în modernizarea transportului feroviar de călători din România. Începând cu 1 iulie 2026, pasagerii vor beneficia de o opțiune de transport modernă, confortabilă și accesibilă, prin introducerea în circulație a noilor rame electrice de ultimă generație, Alstom Coradia Stream, pe relația București Nord – Cluj-Napoca și retur.
Introducerea acestor trenuri noi se va realiza etapizat, primele perechi urmând să circule conform următorului program:
Din data de 01.07.2026:
- Trenul 16535: București Nord (plecare ora 14:42) – Cluj-Napoca (sosire ora 00:13)
- Trenul 16537: București Nord (plecare ora 22:00) – Cluj-Napoca (sosire ora 07:22)
Din data de 02.07.2026:
- Trenul 16530: Cluj-Napoca (plecare ora 02:40) – București Nord (sosire ora 13:00)
- Trenul 16534: Cluj-Napoca (plecare ora 13:55) – București Nord (sosire ora 00:13)
O altă pereche de trenuri va circula din 20 iulie 2026.
Standarde europene și confort sporit fără costuri suplimentare
Noile rame electrice Alstom Coradia Stream redefinesc experiența călătoriei cu trenul în România și oferă un mediu adaptat nevoilor actuale ale pasagerilor.
Garniturile sunt dotate cu sisteme avansate de informare cu anunțuri audio, spații generoase pentru bagaje și toalete ecologice moderne. Pentru confortul sporit al pasagerilor, trenurile sunt dotate cu aer condiționat și cu prize dedicate dispozitivelor mobile la fiecare scaun.
Toate aceste beneficii sunt disponibile fără costuri suplimentare, prețurile biletelor fiind aceleași cu cele practicate de ceilalți operatori feroviari. Biletele pot fi cumpărate rapid atât online, cât și din tren, de la casele de bilete IRC și, în curând, de la noile automate de bilete amplasate în gări.
Un nou standard pe piața feroviară românească
Această extindere a serviciilor către o nouă rută continuă parcursul demarat în luna aprilie a acestui an, atunci când Interregional Călători a început operarea de trenuri noi pe ruta București Nord – Brașov și retur.
Noua etapă de dezvoltare a Interregional Călători, care debutează la 1 iulie, este rezultatul direct al reformei pieței feroviare din România, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. Prin câștigarea licitației competitive pentru contractul de servicii publice și colaborarea cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară, IRC pune în valoare materialul rulant nou achiziționat din fonduri europene.
Planuri de viitor: Conectarea marilor orașe ale țării
Interregional Călători continuă planul strategic de extindere a flotei și a rutelor. Începând de anul viitor, compania va deservi cu trenuri Alstom Coradia Stream noi rute cheie, precum Brașov-Deda-Cluj-Napoca și Cluj-Napoca-Deva-Timișoara.
Totodată, prin introducerea noilor trenuri moderne PESA, IRC va extinde serviciile și pe rutele Arad-Caransebeș, București-Adjud și Huedin-Bistrița Năsăud, menținând aceleași standarde operaționale astfel încât trenul să devină cea mai atractivă, ecologică și utilizată alternativă de mobilitate din România.
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