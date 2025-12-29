COMUNICAT FINALIZARE PROIECT

Proiect implementat de ADR Centru pentru implementarea transparentă și eficientă a PR Centru 2021-2027, respectiv pentru închiderea POR 2014-2020 la nivelul Regiunii de Dezvoltare CENTRU

Scopul proiectului: Asigurarea sprijinului financiar necesar Autorității de Management din cadrul ADR Centru pentru realizarea activităților specifice funcției, respectiv sprijin necesar în calitate de Ol POR pentru închiderea POR 2014-2020.

Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru Perioada de implementare: 01.01.2024-31.12.2025

Valoarea totală a proiectului (Lei)

92.369.834,69 lei

Valoarea cofinanțării UE (lei)

78.514.359,49 lei

Rezumat proiect si activități:

Prin derularea de către ADR Centru, în calitate de AM, a activităților de programare, evaluare, selecție și contractare a operațiunilor/proiectelor, verificarea achizițiilor și a cererilor de prefinanțare, de rambursare și plată, monitorizarea proiectelor finanțate, managementul neregulilor/control/recuperarea debitelor, audit, sprijinirea activității CM PR Centru și a altor comitete/comisii/organisme legate de implementarea programului, activităților de îmbunătățire a califi-cării personalului, instruire/informare pentru beneficiari/potențiali beneficiari, susținerea implementării măsurilor anti-fraudă, activităților de informare și comunicare privind PR Centru 2021-2027, enumerarea nefiind exhaustivă, proiectul a contribuit nemijlocit la realizarea obiectivului Priorității 9 – Asistență Tehnică din cadrul Programului, și anume la sprijinirea instituțiilor implicate în managementul PR Centru și a beneficiarilor/partenerilor, în scopul implementării eficiente și transparente a acestui Program.

De asemenea, prin verificarea cererilor de rambursare finale în cadrul proiectelor finanțate prin POR 2014-2020 și a achizițiilor care însoțesc aceste cereri, prin efectuarea vizitelor de durabilitate, verificarea rapoartelor de durabilitate a proiectelor finanțate prin POR 2014-2020, ADR Centru a asiguratînchiderea corespunzătoare a POR 2014-2020.

Rezultate obținute în implementarea Proiectului cod SMIS 335426

• Realizarea corespunzătoare și la timp, pe perioada de implementare a proiectului, a tuturor activităților referitoare la calitatea de Autoritate de Management pentru PR Centru 2021-2027, respectiv la calitatea de Organism Intermediar pentru închiderea POR 2014-2020.

• Asigurarea tuturor serviciilor necesare pentru implementarea PR Centru 2021-2027.

• 126 persoane-echivalent normă întreagă, finanțate prin PR Centru 2021-2027.

• 24 de luni de asigurare a funcționării ADR Centru în calitate de Autoritate de Management pentru PR Centru 2021-2027, respectiv la calitatea de Ol pentru închiderea POR 2014-2020.

• 24 luni de remunerare a personalului implicatîn proiect.

• 24 de luni de asigurare a cheltuielilor de deplasare, cazare și diurnă pentru implementarea PR Centru 2021-2027, respectiv pentru închiderea POR 2014-2020.

• 24 de luni de asigurare cu materiale consumabile, piese de schimb, mobilier, echipamente, obiecte de inventar și alte active corporale și necorporale, mijloace de transport necesare implementării PR Centru 2021-2027, respectiv pentru închiderea POR 2014-2020.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PR Centru 2021-2027.

Date de contact ADR Centru: www.regiocentru.ro, [email protected], telefon: 0258/818 616, fax: 0258/818 613.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI