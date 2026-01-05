Comunicat finalizare proiect: „Digitalizarea activitatii SC WALLBERG PROPERTIES SRL”
Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru Romînia modernă și reformată”
Anunț privind finalizarea proiectului cu titlul: „Digitalizarea activitatii WALLBERG PROPERTIES SRL”
Numele beneficiarului: WALLBERG PROPERTIES SRL, cod de identificare fiscală 11734053, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/143/1999, cu sediul social in Judetul Arad, oras Arad, Bulevardul Revolutiei 52-54, Bloc scara C, etaj 1 ap 1, Ap 2 Cod postal 310009, finalizează proiectul Nr. ordine: 1001/i3/c9, intitulat: “ Digitalizare activitati WALLBERG PROPERTIES SRL” finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, Investiția I3 „Scheme de ajutor pentru sectorul privat”, Măsura 1 „Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor”, Apel 1 „Digitalizarea IMM-urilor grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”.
Contract de finanțare nr. 1001/i3/c9- Cod proiect: 1001 – RUE: 1001
Durata proiectului: Data de începere – 25/10/2024; Data finalizare – 31/12/2025
Obiectivul principal al proiectului este creșterea gradului de digitalizare a întreprinderii, prin investiții în echipamente și soluții digitale, contribuind la transformarea digitală a economiei românești și la atingerea țintelor stabilite în Componenta C9 – Suport pentru sectorul privat, CDI, Investiția I3 – Digitalizarea IMM-urilor.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Creșterea gradului de digitalizare a afacerii prin utilizarea de soluții IT și platforme digitale pentru a îmbunătăți procesele existente in cadrul companiei.
- Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC cu scopul de a ajuta angajatii să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea companiei.
- Implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței și calității serviciilor existente prin digitalizarea activitatii societatii.
- Indeplinirea a minim 6 criterii de intensitate digitala, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare.
- Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de durabilitate.
- Valoarea totală a proiectului (I.a+I.b): 180.424,23 lei
I.a Valoarea totală neeligibilă: 29.307,23 lei
I.b Valoarea totală eligibilă: 151.117,00 lei
- Asistenţă financiară nerambursabilă: 136.005,30 din care:
TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 0 lei
III. Contribuţia proprie la valoarea eligibilă: 15.111,70 lei
Date de contact beneficiar:
Email: [email protected], Telefon: 0743132250
