Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului
Situația actuală, în care întregul Guvern se află sub control USR, în care măsurile adoptate de domnul Bolojan sunt o nimic mai mult decât o negociere personală între domnia sa și președintele Nicușor Dan, nu poate rămâne fără un răspuns din partea PSD.
Cel mai mare partid nu poate continua să gireze la nesfârșit măsurile unor politicieni care nu știu sau nu sunt interesați despre realitățile cu care se confruntă cei mai mulți români. Un guvern nu poate lua măsuri doar în cheie matematică, de parcă întreaga țară ar fi un exercițiu pe o foaie de hârtie.
România înseamnă și oameni simpli, familii pentru care viața nu se reduce la procente și calcule matematice, ci la cum își plătesc facturile, cum își cumpără alimente, cum își îmbracă și pregătesc copiii pentru școală.
Avem nevoie de reforme, desigur, așa cum are nevoie de o reformă și PSD. Însă această reformă trebuie să înceapă prin clarificarea poziției pe care o avem față de acest Guvern și față de măsurile pe care le adoptă, în urma unor consultări din care facem mai mult sau mai puțin parte.
Suntem în august și toate măsurile actualului Guvern vor începe să fie resimțite de populație, iar PSD are obligația să se asigure că, pe lângă taxe și impozite mai mari, pe lângă anunțatele tăieri, care vor avea sau nu loc, există și o plasă se siguranță pentru populația vulnerabilă, pentru cei mai mulți dintre români.
Am asumat, ca partid, în repetate rânduri momente dificile, de dragul stabilității și continuității drumului european. Există însă o linie roșie, un punct în care trebuie să spunem răspicat, îndeajuns! Orice reformă sau măsuri de austeritate nu pot și nu trebuie puse în spatele celor mulți și amărâți. Iar în privința asta, consider că PSD trebuie să aibă o poziție tranșantă. Prezența la guvernare nu ajută cu nimic, pe nimeni, atât timp cât măsurile sunt decontate de către cei mai mulți și mai vulnerabili dintre români.
Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba
Președinte PSD Alba Iulia
