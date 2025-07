Comunicat de presă | Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia, coordonatoare a unui nou proiect Erasmus+ în valoare de 60.000 euro

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia, coordonatoare a unui nou proiect Erasmus+ în valoare de 60.000 euro

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia anunță cu bucurie aprobarea proiectului Erasmus+, acțiunea KA210-SCH – Parteneriate la scară mică în domeniul educației școlare. Proiectul intitulat „Learn Outside, Smile and Shine” are o valoare totală de 60.000 euro și se va derula în perioada 1 septembrie 2025 – 31 august 2027.

Proiectul, înregistrat cu numărul 2025-1-RO01-KA210-SCH-000354299, s-a clasat pe locul 9 din cele 235 de aplicații depuse la nivel național, dintre care doar 21 au fost aprobate pentru finanțare – un rezultat de excepție, care validează viziunea inovatoare a școlii în domeniul educației europene.

Scopul proiectului este promovarea învățării în aer liber, ca metodă inovativă care sprijină implicarea activă a elevilor, colaborarea, dezvoltarea socio-emoțională și starea de bine. Proiectul își propune să transforme spațiile exterioare în contexte autentice de învățare, prin metode interactive și interdisciplinare.

Parteneriatul reunește șase instituții din cinci țări europene:

• România – Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”, Alba Iulia (coordonator),

• Italia – Istituto Comprensivo „Romagnoli – Solito” și SENES Cooperativa Sociale (ONG),

• Grecia – Școala Primară Nr. 45 din Heraklion,

• Macedonia de Nord – OOU „Kuzman Josifoski-Pitu”,

• Lituania – Lazdiju Motiejaus Gustaicio Gimnazija.

Proiectul include mobilități internaționale în fiecare țară parteneră, unde câte 2 profesori din fiecare organizație vor participa la workshopuri, schimburi de bune practici și activități didactice outdoor. O activitate se va desfășura în format virtual, valorificând instrumentele digitale de colaborare.

Impactul asupra elevilor: peste 1.200 de elevi cu vârste între 10 și 14 ani vor beneficia de lecții desfășurate în aer liber, care le vor dezvolta gândirea critică, autonomia, abilitățile sociale și motivația pentru învățare. Activitățile vor sprijini incluziunea, reducerea stresului și prevenirea fenomenului de bullying.

Impactul asupra profesorilor: peste 50 de cadre didactice vor fi instruite în utilizarea metodelor educației outdoor, educației socio-emoționale și a instrumentelor digitale. Aceștia vor aplica cel puțin trei metode inovatoare în activitatea lor, contribuind la modernizarea procesului educațional.

Proiectul reflectă angajamentul Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” din Alba Iulia față de o educație de calitate, echitabilă și conectată la valorile europene ale incluziunii, diversității și învățării pe tot parcursul vieții.

Mulțumim doamnei director, prof. Cîmpean Valeria, care a sprijinit constant inițiativele de internaționalizare ale școlii, a încurajat implicarea cadrelor didactice în proiecte europene și a susținut dezvoltarea profesională continuă a echipei educaționale. Sub conducerea sa, școala și-a reafirmat statutul de instituție modernă, deschisă colaborării europene și valorilor educației incluzive.

Coordonator de proiect și persoană de contact: Prof. consilier școlar Belașcu Alexandra-Roxana

Directorul unității de învățământ: Prof. Cîmpean Valeria

