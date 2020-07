Comunicat de presă| S-a găsit PeNeLeu la USeReu

S-a găsit PeNeLeu la USeReu

Dacă e vorba de blat în politica locală, PNL este campion la blaturi. Să nu uităm că alianța USR-PLUS are candidat la primărie pe fostul viceprimar al lui Mircea Hava și fost membru PNL. Ce dovadă mai mare de blat poate să existe decât aceea că și puterea și opoziția de dreapta e a PNL-PDL?!

Dacă vorbim de persoane ”no-name”, Paul Voicu și Gabriel Pleșa se încadrează perfect în această funcție. Voicu va rămâne toată viața viceprimarul cu atribuții de primar al primarului cu atribuții de europarlamentar Mircea Hava. Pleșa va rămâne viceprimarul cu atribuții în treburi murdare a lui Mircea Hava: închis școli, semnat contracte ilegale de achiziții publice, aprobat 10 rectificări bugetare pe an etc.

Pe Paul Voicu îl deranjează teribil faptul că PSD a numit un reprezentant al mediului de afaceri candidat la Primăria Alba Iulia, deoarece mediul de afaceri a fost neglijat prin excelență de suita PDL-istă de la nivel local. În ultimii 24 de ani, mediul de afaceri din Alba Iulia a însemnat doar gașca intimă de prieteni ai lui Mircea Hava. Toți ceilalți au fost dați la o parte, sabotați, forțați să plece din oraș. Acum e momentul să-i readucem pe acești oameni în nucleul dezvoltării viitoare a orașului.

Pentru un om care a lucrat toată viața la stat, la fel ca majoritatea ”liberalilor” din Alba, Paul Voicu nu poate înțelege importanța mediului de afaceri pentru dezvoltarea unui oraș. El, împreună cu gașca PDL-istă, au făurit un sistem bugetofag în care mulți albaiulieni, direct sau indirect, sunt dependenți de posturile publice controlate de PDL. Cei care ar putea munci în mediul privat nu au unde, deoarece toate firmele mari sunt în afara municipiului Alba Iulia. În Alba Iulia a mai rămas doar firma PDL&Co.

Înțelegem disperarea PDL-PNL că, după 24 de ani de domnie dictatorială, se clatină funcțiile și rețelele care au distrus Alba Iulia.

Noi am venit cu un candidat care să faciliteze crearea de noi locuri de muncă pentru albaiulieni, astfel încât aceștia să poată trăi mai bine în orașul lor. Am venit cu un candidat care să reabiliteze străzile albaiulienilor în mod planificat și cert în următorii 4 ani. Am venit cu un candidat care va schimba conductele de colectare a apei pluviale astfel încât albaiulienii să nu mai fie inundați la fiecare ploaie. Am venit cu un candidat care să înceapă lucrările la ștrandul orașului, la 3 parcări subterane și anveloparea tuturor blocurilor din vechiul centru al orașului.

PSD vine în aceste alegeri cu un om serios, muncitor și de încredere. Adevăratul motiv pentru care candidatul Alin Stanciu deranjează administrația Voicu este că el nu provine din nicio combinație eșuată a lui Mircea Hava. Alin Stanciu provine din comunitatea mediului de afaceri care îl vrea primar și din comunitățile de albaiulieni nemulțumiți de cum s-a făcut administrație în ultimii 24 de ani în Alba Iulia.

Alin Stanciu va câștiga aceste alegeri și va sparge caracatița PDL-istă care a acaparat administrația și viața albaiulienilor de 24 de ani. Invităm și celelalte forțe politice anti PNL-PDL să se alăture lui Alin Stanciu și să creăm cea mai mare alianță electorală din Transilvania. Acest oraș merită contribuția tuturor oamenilor de bună-credință care știu, pot și vor să repare dezastrul erei de tristă amintire Hava-Voicu-Pleșa.

Ioan Dîrzu

Președintele Partidului Social Democrat Alba