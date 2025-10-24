Comunicat de presă | PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
Delegați ai PSD Alba, din întreg județul, și-au exprimat, joi, în cadrul conferinței extraordinare, susținerea pentru Sorin Grindeanu și echipa cu care va candida la conducerea Partidului Social Democrat, cu moțiunea intitulată „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună”.
În echipa lui Sorin Grindeanu se află și reprezentatul județului Alba, Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, care va ocupa funcția de prim-vicepreședinte al PSD la nivel național.
„Am decis împreună cu colegii mei, reprezentanții organizațiilor locale ale PSD Alba, să susținem la congresul național o echipă de conducere puternică, echilibrată și competentă, capabilă să consolideze Partidul Social Democrat. Am desemnat astfel delegații pentru congres și am oferit un vot de susținere pentru colegul nostru europarlamentarul Victor Negrescu, care candidează pentru funcția de prim-vicepreședinte în echipa lui Sorin Grindeanu. Mă bucur că județul Alba va fi reprezentat la cel mai înalt nivel în conducerea centrală prin colegul nostru Victor Negrescu.
Este o recunoaștere a implicării și muncii lui Victor în plan politic, dar și o dovadă a faptului că PSD Alba s-a consolidat, în ultimii ani, ca o forță politică puternică în Alba și în Transilvania. În altă ordine de idei, PSD are nevoie în această perioadă de unitate și tema propusă de Sorin Grindeanu pentru viitorul Partidului Social Democrat este viziunea pe care trebuie să se dezvolte social-democrația în România – Uniți pentru români. Puternici, doar împreună”, a declarat Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba.
„România are nevoie, astăzi, de mai mult curaj din partea clasei politice, de profesionalism dar și de disponibilitate pentru un dialog real cu cetățenii. Nu mai există lideri providențiali. Nu există nici monopolul adevărului. Există echipe puternice și arta de a asculta ce are nevoie societatea pentru a rămâne unită și puternică. Doar împreună putem construi viitorul.
După o reflecție amplă și multe discuții cu colegii mei, am decis să fac încă un pas în față și să îmi asum și mai multe responsabilități, alăturându-mă echipei conduse de Sorin Grindeanu, candidând pentru una dintre cele cinci funcții de prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Ne cunoaștem de multă vreme și apreciez atât rezultatele sale la transporturi cât și faptul că acceptă opinii diferite. Amândoi nu am ezitat de-a lungul timpului să tragem semnale de alarmă și să ne asumăm când au fost luate decizii greșite. Experiența sa ajuta partidul în aceste momente. Acest Congres al Partidului Social Democrat nu este însă despre persoane, ci este despre o viziune comună și un proiect social-democrat pentru România”, a spus Victor Negrescu.
În cadrul Conferinței extraordinare a PSD Alba a fost adoptată o moțiune pentru susținerea lui Victor Negrescu pentru funcția de prim-vicepreședinte, dar si lista cu delegații care vor participa la Congres.
Congresul Partidului Social Democrat va avea loc în data de 7 noiembrie, urmând să decidă viitoarea echipă de conducere. Pentru celelalte funcții de prim-vicepreședinți și vicepreședinți candidează lideri locali cu rezultate foarte bune, președinți de Consilii Județene, primari de municipii, miniștri, parlamentari și europarlamentari.
Europarlamentarul Victor Negrescu candidează pentru funcția de prim-vicepreședinte, iar, dacă va fi ales, va avea cea mai înaltă funcție ocupată până acum în PSD de un reprezentant al județului Alba.
La Congresul PSD din 7 noiembrie vor participa 35 de delegați din județul Alba.
Comunicat de presă,
PSD Alba
