Comunicat de presă PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică

acum 3 ore

Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică

Partidul Social Democrat a prezentat în cadrul Coaliției de guvernare argumentele și obligațiile care impun majorarea salariului minim în România, în conformitate cu legislația europeană. De asemenea, creșterea salariului minim e o măsură necesară pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor.

Salariul minim european nu este un moft, ci un angajament asumat de România ca stat membru al Uniunii Europene. Colegii mei social-democrați au susținut în coaliția de guvernare ca guvernul să respecte legislația și să crească salariul minim. Este adevărat că această creștere va fi în raport cu evoluția indicatorilor economici, însă la fel de adevărat este că Guvernul nu poate îngheța salariul minim, fără să încalce directiva europeană transpusă în legislația națională.

Salariul minim european este reglementat la nivelul Parlamentului European prin adoptarea directivei promovate și susținute de europarlamentarii PSD alături de ceilalți reprezentați ai grupului S&D. Unul dintre europarlamentarii români care a militat puternic pentru această reglementare a fost colegul meu Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European”, a transmis președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan.

Toate statele membre ale Uniunii Europene au decis deja majorarea salariului minim, în conformitate cu noile reglementări europene. În cazul României, nerespectarea directivei ar reprezenta și o încălcare a unui jalon deja bifat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Astfel, nerespectarea directivei europene privind salariul minim european va declanșa automat procedura de infringement și va pune sub semnul întrebării banii europeni atât din fondurile de coeziune, cât și din PNRR. Este obligatoriu ca premierul Ilie Bolojan să discute cu reprezentanții Comisiei Europene înainte de a lua o decizie asupra salariului minim din România. Prin dialog trebuie identificată o soluție astfel încât legislația europeană să nu fie încălcată.

Considerăm că este esențial ca România să respecte mecanismul european al salariului minim, nu doar pentru a proteja veniturile angajaților, ci și pentru a evita sancțiuni care ar putea duce la pierderea de bani europeni”, a transmis deputatul PSD, Adrian Bara.

Ministerul Muncii, condus de social-democratul Petre-Florin Manole, a transmis premierului documentația completă privind obligațiile României care decurg din Directiva (UE) 2022/2041, precum și implicațiile juridice și financiare în cazul declanșării procedurii de infringement.

Pe lângă aceste aspecte legale, PSD a invocat, în coaliție, și argumente economice solide în favoarea majorării salariului minim. România are în prezent al doilea cel mai mic cost pe ora de muncă din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că o creștere a salariului minim, conform mecanismului european, nu ar afecta competitivitatea firmelor românești pe piața internă sau europeană.

