Comunicat de presă PNRR: „Transformarea digitală a societății Mold Technology SRL, accelerarea succesului prin tehnologie”

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“

MOLD TECHNOLOGY SRL anunţă finalizarea implementării proiectului cu titlul „TRANSFORMAREA DIGITALĂ A SOCIETĂȚII MOLD TECHNOLOGY SRL, ACCELERAREA SUCCESULUI PRIN TEHNOLOGIE”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, Apel DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE. Contract de Finanțare nr. 1719.1/i3/c9 din 07/05/2025.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea gradului de digitalizare a societății MOLD TECHNOLOGY SRL, în acord cu obiectivele investiției I3 din Componenta C9 a PNRR.

Obiective specifice urmărite:

Instruirea personalului prin participarea la cursuri de competențe digitale;

Creșterea productivității muncii în anul 3 de durabilitate;

Menținerea numărului de locuri de muncă în anul 3 de durabilitate cel puțin la nivelul înregistrat în anul 2022;

Îndeplinirea a 7 criterii de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare.

Prin implementarea acestui proiect, MOLD TECHNOLOGY SRL contribuie la dezvoltarea digitală a comunității din Cugir, susținând tranziția către o economie modernă și eficientă.

Digitalizarea proceselor interne, a infrastructurii IT și instruirea personalului conduc direct la creșterea competitivității firmei și la extinderea bazei de clienți. Astfel, proiectul sprijină dezvoltarea durabilă a afacerii și aduce beneficii economice concrete în regiune, prin atragerea de noi clienți, consolidarea relațiilor de afaceri și eficientizarea operațiunilor.

Valoarea totală a proiectului este de 178.840,45 lei din care total asistență financiară nerambursabilă este de 115.544,66 lei.

Proiectul a fost implementat în perioada 08 mai 2025 – decembrie 2025.

Cod proiect: RUE1719

Date de contact:

Denumire firmă: MOLD TECHNOLOGY SRL

Adresa: Loc. Cugir, Oraș Cugir, Str. Griviței, Nr.1, Jud. Alba, România, cod poștal 515600

Persoană de contact: SIMINA LAURA-MARIA

Număr de telefon: 0722604425

E-mail: [email protected]

