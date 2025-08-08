Comunicat de presă PNRR – finalizare proiect „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA SĂSCIORI”
Comunicat de presă
UAT COMUNA Săsciori anunță finalizarea proiectului de investiție cu titlul „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA SĂSCIORI”.
Apel de proiecte gestionat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării denumită în continuare (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15 – EDUCAȚIE, titlu apel: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe
Cod proiect: F-PNRR-Dotări-2023-2778
Durata proiectului: 26 luni
Data de începere: 07.08.2023
Data finalizării: 08.08.2025
Rezultate proiect:
- Infrastructură și resurse tehnologice asigurate pentru unitățile de învățământ preuniversitar pentru accesul elevilor la tehnologie ca urmare a dotării laboratorului de informatică și a grupelor de clasă cu echipamente TIC pentru organizarea învățării în mediul virtual.
- Infrastructură educațională consolidată în unitățile de învățământ prin îndeplinirea standardelor de calitate în următoarele tipuri de săli: în grupele/sălile de clasă (dotarea acestora cu mobilier și materiale didactice), în laboratorul TIC, cabinetul de psihopedagogie și în sala de sport.
Valoare totală proiect: 1.080.437,36 lei
Date de contact:
Persoană de contact: Consilier – Muntean Ioan Marius
Email: [email protected]
