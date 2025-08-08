Comunicat de presă PNRR – finalizare proiect „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA SĂSCIORI”

Comunicat de presă

UAT COMUNA Săsciori anunță finalizarea proiectului de investiție cu titlul „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA SĂSCIORI”.

Apel de proiecte gestionat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării denumită în continuare (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15 – EDUCAȚIE, titlu apel: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

Cod proiect: F-PNRR-Dotări-2023-2778

Durata proiectului: 26 luni

Data de începere: 07.08.2023

Data finalizării: 08.08.2025

Rezultate proiect:

Infrastructură și resurse tehnologice asigurate pentru unitățile de învățământ preuniversitar pentru accesul elevilor la tehnologie ca urmare a dotării laboratorului de informatică și a grupelor de clasă cu echipamente TIC pentru organizarea învățării în mediul virtual. Infrastructură educațională consolidată în unitățile de învățământ prin îndeplinirea standardelor de calitate în următoarele tipuri de săli: în grupele/sălile de clasă (dotarea acestora cu mobilier și materiale didactice), în laboratorul TIC, cabinetul de psihopedagogie și în sala de sport.

Valoare totală proiect: 1.080.437,36 lei

Date de contact:

Persoană de contact: Consilier – Muntean Ioan Marius

Email: [email protected]

