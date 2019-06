Comunicat de presă PLUS Alba: Ce am câștigat după europarlamentare și ce urmează

Dragi români, sunt multe voci care vorbesc despre faptul că n-a fost atât de greu să obținem un scor electoral bun, care să valideze alternativa politică numită PLUS. Sunt oameni care ne spun că mult mai greu și mai important este ce vom face de acum încolo. Și au dreptate.

Într-adevăr, ne-a fost ușor să convingem că există și altceva decât „alb și negru” în politica de la noi, și asta pentru că Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (pe scurt PLUS) n-a trebuit să-și apere sau să-și imaculeze „corupți cinstiți”. Ne-a fost ușor, pentru că n-a trebuit să inventăm scuze cusute cu ață albă, pentru incompetență, diletantism sau oportunism politic. Și mai ales ne-a fost ușor, pentru că am pornit la drum cu un proiect politic articulat, cinstit și construit pe așteptările românilor ce își doresc normalitate, prosperitate și decență în România, la ei acasă.

Proiectul PLUS e un proiect politic de succes, testat în alegeri. Am demonstrat, în capitală, în cele mai importante centre universitare, în România rurală și în diaspora că putem câștiga în competiție cu partide care au structuri mult mai puternice în teritoriu, și asta de 30 de ani. Și am primit încrederea a peste 2 milioane de cetățeni, un număr impresionant de voturi ale speranței, ale mobilizării manifeste pentru o Europă deschisă tuturor românilor, indiferent de vârstă, religie, etnie sau condiție socială.

Alianța electorală pentru alegerile europarlamentare a fost primul pas spre ceea credem că poate fi alternativa la guvernarea actuală, prin câștigarea următoarelor alegeri – prezidențiale, locale și mai ales parlamentare – pentru a putea propune un Guvern competent pentru România.

Determinarea, entuziasmul și consistența echipelor celor doi parteneri ai Alianței 2020, PLUS și USR, ne-au ajutat să obținem rezultate excepționale în localități și județe dominate până acum de PSD sau PNL, cu resurse infinit mai puține decât vechile partide, doar prin entuziasmul și dorința membrilor și voluntarilor noștri, care au reușit să mobilizeze cetățeni ce nu votaseră în alte cicluri electorale din trecut.

Rezultatele, dar mai ales speranța pe care românii și-o pun în Alianța 2020 USR PLUS ne obligă să găsim cea mai bună formulă de a continua împreună. Forma prin care Alianța va lupta pentru transpunerea în practică a acestui proiect politic comun, în care ați investit timpul, resursele, așteptările și voturile voastre – și pentru asta vă mulțumim – va fi aprobată în următoarea perioadă, de către conducerile celor două partide. Nu vă vom dezamăgi.

Am câștigat moral. Am câștigat încrederea că România se va face bine. Și mai ales v-am câștigat pe Voi. Vă vrem în continuare, implicați, și chiar din ce în ce mai mulți, pentru o Românie pe care să o reconstruim, prin muncă, pasiune și seriozitate, fiecare din noi, împreună. Haideți să punem, în sfârșit, România pe PLUS!

Vă așteptăm să vă alăturați proiectului nostru politic, accesând htpps://www.ro.plus/adeziune. De asemenea, ne puteți găsi, în fiecare zi de joi, de la ora 19.00, și la sediul nostru, în Alba Iulia, pe strada Trandafirilor, nr. 16.

Biroul de Comunicare PLUS Alba