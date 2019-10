Comunicat de presă: PLUS ACUM – măsurile de guvernare a României

PLUS, partidul condus de Dacian Cioloș, este primul partid din România care își asumă dezbateri publice pentru viitoarele măsuri de guvernare cuprinse în documentul PLUS ACUM. Documentul este supus dezbaterii publice și ne dorim acest schimb de idei cu cetățenii, pentru a găsi împreună cele mai bune soluții pentru țara noastră, pe care PLUS le va pune în aplicare când va ajunge la guvernare.

PLUS dorește să construiască o guvernare participativă: întreaga societate trebuie să se coaguleze în jurul unor reforme de reașezare a statului pe fundamente solide, cu idei și viziune din partea cetățenilor, prin consultări ample și dezbateri publice. Unele soluții și reforme, necesare pentru dezvoltarea societății românești pe termen lung, trebuie să vină de la cetățeni și au nevoie de implicarea lor directă.

Dacian Cioloș este președintele PLUS și președintele grupului Renew Europe, al treilea grup ca mărime din Parlamentul European, grup format din PLUS, ALDE Europa și La République En Marche. Dacian Cioloș este, de asemenea, propunerea Alianței formate din PLUS și USR, pentru funcția de premier, alături de Dan Barna, propus pentru funcția de Președinte al României.

„Din punctul nostru de vedere, PSD poate și trebuie să plece de la guvernare chiar de mâine, pentru că știm foarte bine ce avem de făcut. Am prevăzut în acest program politic câteva măsuri de igienizare, pe care va trebui s-o facem după plecarea PSD, pentru a redresa economia și pentru a relansa mai multe sectoare de activitate” a anunțat liderul PLUS, Dacian Cioloș.

Punem din nou la dispoziția tuturor cetățenilor acest document care vizează 15 domenii fundamentale:

Reforma constituțională, justiția independentă și statul de drept

Educație

Sănătate

Social

Cultură

Mediu și resurse naturale

Economie și antreprenoriat

Energie

Dezvoltare rurală și agricultură

Amenajare și planificare teritorială, infrastructură, urbanism și construcții

Turism

Politică fiscal-bugetară

Digitalizare

Politică externă

Politică europeană

Documentul integral este accesibil prin acest link sau folosind un motor de căutare cu textul PLUS ACUM.

Încă de la apariția sa pe scena politică, PLUS este un partid dedicat construcției, criticii pozitive și bunului simț. PLUS propune competență, prioritizare, transparență, performanță.

PLUS ACUM este supus dezbaterii publice. Din acest motiv, rugăm frumos cetățenii să își exprime punctele de vedere și ideile pentru toate cele 15 domenii menționate în acest document. În același timp, PLUS își propune să acționeze strategic, plecând de la o viziune bine definită pentru România. Pentru a putea fi atinsă, această viziune necesită mai multe guvernări consecutive, care să urmărească obiective concrete, coerente și bine planificate.

Mihail David – CV

Președinte PLUS Alba