Comunicat de presă: Mihail David – președinte PLUS Alba: Reconstruim România împreună cu Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu și întreaga echipă PLUS

Ne dorim ca România să devină o țară, în care implicarea și organizarea socială să ajungă un exemplu pentru țările din vestul Europei. Să devină o țară care arată cum trebuie, să fie viitorul Uniunii Europene, în care oamenii simpli încep să creadă, încep să înțeleagă că pot, încep să aducă PLUS valoare prin inițiative, atitudine și bun simț.

La alegerile europarlamentare, Alianța electorală dintre PLUS și USR a obținut un scor istoric de 22,36%, adică peste 2 milioane de voturi, iar acest lucru ne arată că foarte mulți dintre noi ne dorim o Românie altfel. De curând Consiliul Național al PLUS a votat în favoarea formării unei alianțe politice cu USR. Având în vedere votul similar dat de către Comitetul Politic al USR pe 3 august, în zilele următoare va fi semnat protocolul prin care ia naștere formal „Alianța USR PLUS”. Proiectul nostru, al tuturor, este România.

Împreună muncim pentru un altfel de țară și am făcut primul pas și în Alba. La sfârșitul lunii trecute, PLUS Alba și-a ales conducerea și a intrat oficial în cursa politică locală. Primul președinte din istoria PLUS Alba a fost ales – Mihail David.

Este un istoric care vrea să schimbe istoria. Activează în mediul privat ca director general adjunct la o firmă în domeniul transport marfă și logistică. În plan social activează pentru cauze legate de artă, cultură, sănătate, combaterea sărăciei și implicare cetățenească în Lions Club Alba Iulia și Platforma România 100 (asociația fondată de foști membri ai guvernului Cioloș).

Mihail David are 33 de ani, este căsătorit, are un copil și locuiește în Alba Iulia. A absolvit cursurile Facultății de Istorie și Filologie din cadrul Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Școlii de Transport marfă și Logistică din Augsburg – Germania și cursurile avansate de „Engleză în Afaceri” de la Institutul Inlingua din Augsburg – Germania, acreditate Universității Cambridge. Vorbește cursiv trei limbi străine de circulație internațională – Engleza, Germana și Spaniola.

„Am contact permanent cu țările din vestul Europei, spre care mulți români privesc atunci când au probleme acasă. Aș fi putut și pot oricând să găsesc un loc într-o astfel de țară, pentru mine și familia mea. Dar vreau să-mi cresc fetița în România și pentru asta, am decis să mă implic în schimbarea societății, mentalității și a modului de administrare din țară, respectiv din județul Alba.

Sunt membru PLUS, am fost ales președinte al Filialei Județene Alba, iar acest lucru este o responsabilitate enormă, pe care trebuie să mi-o asum impreună cu echipa de conducere PLUS Alba și toți colegii de partid. Pot să asigur pe toată lumea, că este vorba despre oameni pregatiți și dornici să ofere țării lor o șansă pentru schimbarea pe care ne-o dorim cu toții” spune Mihail David.

Pentru înscrierea în PLUS Alba, te invităm să completezi online adeziunea la https://www.ro.plus/adeziune. Și indiferent dacă vrei sa devii membru PLUS sau parte din Platforma Romania 100, ne poți vizita și la sediul PLUS Alba, în Alba Iulia, pe str. Trandafirilor 16, în fiecare zi de joi, de la ora 19.00.

Te așteptăm să reconstruim România, Împreună.

Echipa PLUS Alba