Comunicat de presă: Mihail David – preşedinte PLUS Alba: „Județul Alba are nevoie de o dezvoltare economică durabilă”

Punem județul pe PLUS

Mihail David – preşedinte PLUS Alba: „Județul Alba are nevoie de o dezvoltare economică durabilă”

PLUS (Partidul Libertate Unitate Solidaritate), condus de Dacian Cioloș dispune de oameni cu competențe în diverse domenii de expertiză. Unul dintre ei este Președintele PLUS Alba, Mihail David – CV_Mihail_David_în_articolul online . Soluțiile nu sunt însă greu de găsit și nici de implementat, dar trebuie ca oamenii care până acum au stat deoparte să facă un pas în față și să își asume implicarea în viața publică, în politică.

,,Avem multe probleme la nivel de județ, începând cu lipsa locurilor de muncă și continuând cu o slabă dezvoltare a turismului, cu lipsa unor investiții importante sau lipsa unor oameni cu anumite competențe la nivelul administrațiilor locale și bineînțeles, toate acestea sunt strâns legate. Putem să luăm spre exemplu ca studiu de caz municipiul Alba Iulia. La Alba Iulia s-au făcut investiţii importante din fonduri europene şi nimeni nu poate să conteste asta. Din păcate, se simte acut lipsa unui parc industrial. Totul ține de voință și de bun simț, iar cetățenii știu că în PLUS sunt oameni care pot și oameni cu bun simț. Așa cum am mai spus, în județul Alba, dar mai ales în municipiul Alba Iulia este nevoie de capitaluri importante, care să creeze locuri de muncă bine platite, iar economia să devină circulară. Banii trebuie să rămână în oraş, în judeţ, aici să se platească impozite şi taxe, bugetul local sa işi permită noi investiţii, precum creşe sau grădiniţe, iar populaţia să beneficieze de pe urma acestor bani. Această strategie va crea cadrul necesar pentru ca locuitorii judeţului Alba, care au plecat din Romania în toate colțurile lumii, să găsească la Alba Iulia în anii următori condiţiile economice necesare pentru a se putea întoarce acasă, dacă doresc acest lucru. Dezvoltarea economică poate genera pe mai departe beneficii în sfera socială, artistică, în voluntariat. Deşi avem toate premisele de infrastructură să devenim un centru economic important, se pot observa prin comparaţie diferenţele faţă de Sibiu sau Cluj, doar în zona noastră.”, explică Preşedintele PLUS Alba, Mihail David.

Marii investitori atrași prin măsuri de încurajare a investirii capitalului român și străin, un Parc Industrial real, pentru acești investitori; dezvoltarea turismului în întreg județul, astfel încât vizitatorii să nu plece după o zi din Alba Iulia, direct în alte zone din țară; politică de bun simț pentru comunitate, nu pentru interese proprii sau de partid, acestea sunt principalele direcții pe care PLUS Alba și le asumă.

Avem la Alba Iulia o problemă cu dezvoltarea economică durabilă și este foarte important să spunem că dacă se atrăgeau investiții nu era azi nevoie să suprataxăm parcările. Banii din parcări nu reprezintă o soluție viabilă pentru finanțarea bugetului local. PLUS Alba este împotriva unui astfel de demers, unei astfel de soluții care nu ajută pe nimeni. Trebuie să recunoaștem că nu par să existe soluții. Și totuși există! Există un necesar imens de locuri de parcare și trebuie identificate puncte cheie în municipiu unde pot fi realizate. Nu poți cere bani de la oameni pentru că le oferi un serviciu pe care tu, ca administrație ar trebui să îl oferi. Avem nevoie de adaptarea întregii infrastructuri la nevoile secolului XXI, de la transport în comun, la piste de bicicletă.”, mai spune preşedintele PLUS Alba, Mihail David.

PLUS Alba are nevoie de oameni noi, competenți, cu bun simț, care vor și pot să pună umărul la schimbare. Te așteptăm să reconstruim România, Împreună.

