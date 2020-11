Comunicat de presă| Gabriel Pleșa: ,,Noua majoritate din Consiliul Local Alba Iulia va susține proiectele importante pentru dezvoltarea orașului”

Gabriel Pleșa: ,,Noua majoritate din Consiliul Local Alba Iulia va susține proiectele importante pentru dezvoltarea orașului

Echipa de conducere a Primăriei Alba Iulia este de vineri completă prin votarea celor doi viceprimari: Emil Popescu (USR PLUS) și Marius Filimon (PNL). Îi felicit pe cei doi colegi pentru alegere în această funcție de demnitate publică și sunt sigur că împreună vom lucra foarte bine pentru Alba Iulia și pentru albaiulieni.

Votul de vineri încheie consultările și discuțiile pe care le-am avut pentru formarea unei majorități care să susțină proiectele importante pentru dezvoltarea orașului.

Am început cu o consultare a cetățenilor, prima de acest fel din România, în cadrul căreia i-am întrebat pe albaiulieni cu cine consideră că ar trebui să formăm majoritatea din Consiliul Local. Ulterior am avut discuții cu partidele politice care au intrat în Consiliul Local, dar și cu consilierul independent, iar în final am ajuns să formăm o majoritate USR PLUS și PNL. Aceasta a fost și dorința albaiulienilor exprimată prin sondajele din stradă și on-line.

Vă asigur că noua majoritate are ca scop susținerea proiectelor de care Alba Iulia are nevoie și va respecta principiile pentru care am primit votul și încrederea albaiulienilor: interesul cetățeanului, respectarea legii și impunerea meritocrației în administrația locală.

Avem mult de lucru, sunt multe probleme pe care mi le-ați sesizat de la început mandatului și sunt multe nemulțumiri, dar sunt sigur că împreună cu noii mei colegi, Emil Popescu și Marius Filimon, vom reuși să schimbăm Alba Iulia în BINE!

De luni noii viceprimari vor fi în Primărie și nu ezitați să îi abordați, atât pe ei, cât și pe mine, atunci când aveți o problemă pe care o pot rezolva primarul și viceprimarii voștri.

Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și sunt oricând la dispoziția dumneavoastră!

Așa să ne-ajute Dumnezeu!,,

Gabriel Pleșa