Comunicat de presă | Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”

acum 3 ore

Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”

Am inițiat o scrisoare adresată conducerii instituțiilor europene prin care, alături de colegii mei eurodeputați, dincolo de diferențele politice, susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța.

Toți eurodeputații PSD, PNL, USR, Verzi, dar și un coleg din grupul ECR au semnat pentru a susține această inițiativă. Este o dovadă clară că, atunci când este vorba despre interesele României și despre securitatea europeană, putem acționa împreună. Am fost și rămân un partizan al consensului politic în jurul proiectelor de interes național.

Demersul nostru vine într-un moment important pentru Uniunea Europeană, chiar în contextul prezentării Stării Uniunii de către președinta Ursula von der Leyen, și reprezintă un apel pentru recunoașterea rolului strategic al României și al Mării Negre pentru întreaga Uniune.

Mulțumesc colegilor mei pentru sprijin și pentru consensul obținut în jurul acestui obiectiv major. Sunt mândru că am reușit să facem acest pas împreună și că am colegi cu care putem construi inițiative comune. Împreună facem România mai puternică și mai influentă în Uniunea Europeană!

Victor Negrescu,

Viceprședinte al Parlamentului European

