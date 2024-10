Comunicat de presă | Echipa PSD pentru Parlamentul României – cu bună credință și profesionalism pentru Alba!

Consiliul Politic Județean al PSD Alba a votat lista de candidați pentru alegerile parlamentare, aceasta fiind validată ulterior de către Consiliul Politic Național. Candidații PSD Alba sunt oameni cu experiență și competențe dovedite în domeniile lor de activitate, fiind pregătiți să facă față provocărilor legislative și să susțină interesele comunității. Lista PSD Alba este formată în mare parte din oameni tineri, care reprezintă noua generație în legislativ și care candidează cu bună credință pentru Parlamentul României.

„Echipa PSD Alba pentru Parlamentul României este aleasă în urma unui consens între colegii din partid și cuprinde oameni serioși, integri, cu o pregătire serioasă, care pot reprezenta cu profesionalism și cu bună credință județul Alba în Parlamentul României. Sunt onorat să fac parte din această echipă și împreună cu colegii mei promovăm un alt tip de politică, în care cetățeanul este mereu în centrul deciziilor. Îl informăm, îl consultăm, îi înțelegem nevoile și problemele, dar mai ales lucrăm pentru a avea grijă de el și de cei dragi lui.

Aceasta înseamnă social democrație, iar în ultima vreme am demonstrat că avem voința și priceperea de a crește veniturile românilor, de a avea grijă de bunicii noștri, oferindu-le pensii decente, dar și de a ține România pe o cale sigură, cu stabilitate economică și politică. La alegerile locale din acest an, am început în județul Alba un SCHIMB DE GENERAȚII și continuăm și la alegerile parlamentare. E timpul unui schimb de generații în Parlamentul României: schimbăm politicienii demagogi, care aleargă după interesul propriu și după interesul de partid, cu oameni serioși, integri și bine pregătiți. Aceasta este noua generație pe care PSD o propune cetățenilor din Alba! E generația politică care va pune interesul României și al românilor pe primul loc”, a spus Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba.

Echipa PSD Alba pentru Parlamentul României:

Senat:

1. Corneliu Mureșan – antreprenor, consilier județean, om de administrație, consilier județean;

2. Beniamin Todosiu – deputat, fost director al unui laborator de tehnică dentară;

3. Maria Sanislav – antreprenor, inginer chimist, consilier local în Ocna Mureș;

4. Horațiu Rusu – profesor, consilier județean.

Camera Deputaților:

1. Voicu Vușcan – antreprenor, manager al unei companii de top din industria alimentară;

2. Adrian Bara – medic stomatolog, cadru universitar/ consilier județean;

3. Iulia Fabian Mărincean – avocat și economist/ consilier județean;

4. Delia Gheorghiță – economist/profesor, inspector școlar general adjunct, consilier local în Aiud;

5. Andrei Sărmășan – economist/ consilier local în Cugir;

6. Maria Hanțiu – economist, consultant și specialist pe zona de fonduri europene, consilier local în Câmpeni;

7. Stelian Țîrău – informatician, consilier local în Lupșa.

Echipa PSD Alba este formată din oameni care vor lupta pentru tine și pentru familia ta, pentru pensii corecte, pentru salarii la nivelul celor din statele europene, dar mai ales pentru ca tu și cei dragi să trăiți mai bine.

Un PSD puternic în viitorul Parlament înseamnă o guvernare care să continue măsurile de dezvoltare a României și de creștere a bunăstării românilor.

Planul nostru pentru Alba și pentru România:

VENITURI MAI MARI – vom continua să majorăm salariile și pensiile pentru a crește nivelul de trai.

PRODUCȚIE ROMÂNEASCĂ – construim uzine și fabrici noi ca să producem în țară tot ce este esențial pentru economia românească.

SPRIJIN PENTRU FERMIERI – vom continua să sprijinim producătorii locali, astfel încât să găsim pe rafturi cât mai multă mâncare bună, românească 100%.

LOCURI DE MUNCĂ – susținem dezvoltarea mediului economic, astfel încât să avem cât mai multe locuri de muncă bine plătite.

SĂNĂTATE ÎN PROXIMITATE – susținem dezvoltarea tuturor spitalelor din județ, astfel încât fiecare cetățean să beneficieze de servicii de sănătate moderne.

FAMILIA CREȘTINĂ ROMÂNEASCĂ va fi în centrul planului PSD pentru Alba. Vom susține în Parlament investițiile în educație, în sistemul de sănătate pediatrică și în tot ce înseamnă sprijinirea familiei românești.

PSD este GARANȚIA că pensiile și salariile NU VOR MAI FI TĂIATE NICIODATĂ, așa cum s-a întâmplat în guvernarea de dreapta condusă de Emil Boc (PNL)!

E timpul SCHIMBULUI DE GENERAȚII în Parlamentul României!

E timpul să schimbăm politicienii demagogi cu oameni care au o pregătire solidă, dar mai ales principii și valori sănătoase. Aceștia sunt oamenii din #noulPSD!

