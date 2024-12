Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Alegerile de duminică sunt un nou referendum în cadrul căruia alegem dacă păstrăm sau nu calea europeană a României

Corneliu Mureșan: Alegerile de duminică sunt un nou referendum în cadrul căruia alegem dacă păstrăm sau nu calea europeană a României

Hai la referendumul prin care îți decizi viitorul! Alegerile de duminică sunt un nou referendum în cadrul căruia alegem dacă păstrăm sau nu calea europeană a României. Aceste alegeri prezidențiale nu sunt despre candidați, partide politice sau promisiuni electorale, ci reprezintă concret o alegere a noastră, a tuturor, între viitor și trecut, între aerul european și sufocarea comunistă.

Sunt tânăr și la Revoluție aveam doar câțiva ani, dar știu de la părinții și bunicii mei că acele vremuri negre nu trebuie să se mai abată vreodată asupra României.

Sunt tânăr și am fost nevoit să plec de acasă, din orașul natal, din cauză că nu aveam șanse să îmi construiesc un trai decent. La fel ca mine sunt milioane de tineri din această țară. Indiferent cât de dezamăgiți sau revoltați suntem, nu trebuie să ne răzbunăm pe România și să distrugem stabilitatea și viitorul european.

Sunt antreprenor și știu cât de greu este să susții locurile de muncă și să te chinui să poți plăti la sfârșit de lună salariile unor oameni care depind de tine. Și ca antreprenor am fost de multe ori revoltat, dar nu am dreptul să mă răzbun distrugând economia României. Am obligația să votez cu gândul la o Românie stabilă economic și acest lucru trebuie să facă fiecare antreprenor, cu gândul la oamenii care depind de salariul pe care trebuie să îl plătească și după 9 decembrie.

Am înțeles că țara asta nu e perfectă, dar este totuși pe singurul drum care o poate apropia de perfecțiune: drumul european. Depinde doar noi, de fiecare în parte, dacă ținem România pe acest drum sau o răsturnăm în primul șanț, în timp ce ne luptăm care să tragă spre dreapta sau stânga volanul.

Sunt unul dintre politicienii tineri din această țară care a ales să își folosească priceperea și dedicarea pentru a ține România pe drumul european și pentru a construi țara pe care ne-o dorim cu toții. Revolta și nemulțumirea mi le-am canalizat cu rațiune spre valorile care pot schimba România: educație, muncă, libertate, democrație, europenism. Acum, mai mult ca oricând, e o încercare pentru noi toți de a înțelege că liderii mesianici, care încurcă politica cu credința, nu reprezintă bună credință.

Alegerile de duminică sunt așadar UN REFERENDUM: alegem între trecut și viitor, stabilind dacă păstrăm România pe calea europeană, singurul drum pe care avem certitudinea că vom fi liberi și vom trăi în democrație. Restul depinde de fiecare dintre noi, dacă punem sau nu umărul cu seriozitate să ajutăm România.

Voi vota duminică pentru o Românie europeană, liberă și puternică. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Corneliu Mureșan

Președinte PSD Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI