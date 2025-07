Comunicat de presă | Acțiune de donare de sânge organizată de PSD Alba și PES Activists pentru al cincilea an consecutiv

Acțiune de donare de sânge organizată de PSD Alba și PES Activists pentru al cincilea an consecutiv

PSD și PES Activists au organizat, miercuri, 16 iulie 2025, o acțiune de donare de sânge, marcând astfel al cincilea an consecutiv de implicare în această inițiativă. La acțiune au răspuns mai mulți oameni neafiliați politic, dar care au înțeles scopul pozitiv și constructiv al acțiunii noastre.

Acțiunea a fost organizată la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba Iulia, situat în curtea Spitalului Județean de Urgență, de către medicul Tudor Alexandru, președinte al PES Activists Alba, cu sprijinul conducerii organizației județene a PSD Alba.

”Mă bucur că am reușit să ne mobilizăm și în acest an și să donăm sânge, dar și că, în acest an, la acțiunea noastră, au participat și oameni care nu au nicio legătură cu politica. Ei au înțeles că scopul inițiativei este de a oferi sprijin persoanelor cu probleme medicale și care necesită transfuzie pentru recuperare. În această perioadă unitățile medicale au mare nevoie de sânge și îi îndemn pe toți care au o stare bună de sănătate să facă acest gest simplu, dar cu un impact semnificativ asupra celor aflați în nevoie”, a declarat dr. Tudor Alexandru.

PSD Alba și PES Activists Alba au reușit să facă din această acțiune, începută în anul 2021, o tradiție. Există persoane, aflate pe patul de spital, pentru care sângele este în momentele de suferință cea mai prețioasă resursă de care au nevoie pentru a supraviețui.

Donarea nu doar că ajută pe cei care au nevoie, ci aduce și beneficii pentru sănătatea donatorului, deoarece sângele se regenerează și se reîmprospătează. O singură donație poate salva până la trei vieți, iar sângele rămâne o resursă esențială, imposibil de produs sau cumpărat. Prin urmare, gestul de a dona sânge este cu adevărat nobil.

