Economie

Comunicat de presă – 8 septembrie 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Digitalizarea activității Adorjan Paving Solutions SRL”

Dana Opruta

Publicat

acum 17 minute

în

De

Data: 31.07.2026

Comunicat de presă
“PNRR: Fonduri pentru Romînia modernă și reformată”

 

Anunț privind finalizarea proiectului cu titlul:
DIGITALIZAREA ACTIVITATII ADORJAN PAVING SOLUTIONS SRL”

 

Numele beneficiarului: ADORJAN PAVING SOLUTIONS S.R.L., cod de identificare fiscală RO37524136, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2017000759263, cu sediul social în Judetul Mures, oras Sat Livezeni, nr. 95, finalizeaza la data de 07/02/2025 proiectul Nr. ordine: 5722/i3/c9, intitulat: “ DIGITALIZAREA ACTIVITATII ADORJAN PAVING SOLUTIONS SRL finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, Investiția I3 „Scheme de ajutor pentru sectorul privat”, Măsura 1 „Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor”, Apel 1 „Digitalizarea IMM-urilor grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”. Contract de finanțare nr. 5722/i3/c9- Cod proiect: 5722 – RUE: 5722

Durata proiectului: Data de începere – 07/02/2025; Data finalizare – 31/07/2026

Obiectivul principal al proiectului este creșterea gradului de digitalizare a întreprinderii, prin investiții în echipamente și soluții digitale, contribuind la transformarea digitală a economiei românești și la atingerea țintelor stabilite în Componenta C9 – Suport pentru sectorul privat, CDI, Investiția I3 – Digitalizarea IMM-urilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creșterea gradului de digitalizare a afacerii prin utilizarea de soluții IT și platforme digitale pentru a îmbunătăți procesele existente in cadrul companiei.
  • Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC cu scopul de a ajuta angajatii să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea companiei.
  • Implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței și calității serviciilor existente prin digitalizarea activitatii societatii.
  • Indeplinirea a minim 6 criterii de intensitate digitala, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare.
  • Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de durabilitate.

Impactul investiției la nivel local/regional: Proiectul contribuie la digitalizarea mediului de afaceri din Satul Livezeni și județul Mures, la eficientizarea activităților economice și la îmbunătățirea serviciilor prin utilizarea tehnologiilor digitale.

I. Valoarea totală a proiectului (I.a+I.b): 182337.75 lei
I.a Valoarea totală neeligibilă: 29612.75 lei
I.b Valoarea totală eligibilă: 152725 lei
II. Asistenţă financiară nerambursabilă: 137452.50 lei, din care:
TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 0.00  lei
III. Contribuţia proprie la valoarea eligibilă: 15272.50 lei

Date de contact beneficiar:
Email: [email protected]
Telefon: 0747888559

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