Comunicat de presă – 8 septembrie 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Digitalizarea activității SC Fera’s Events SRL”
DATA: 31.07.2026
Comunicat de presă
“PNRR: Fonduri pentru Romînia modernă și reformată”
Anunț privind finalizarea proiectului cu titlul:
“DIGITALIZAREA ACTIVITATII FERA’S EVENTS SRL”
Numele beneficiarului: FERA’S EVENTS S.R.L.
FERA’S EVENT SRL , cod de identificare fiscala 32833092, inregistrata la Registrul Comertului nr. J21/67/2014, cu sediul in Judetul IALOMITA , Sat Boranesti, Comuna Boranesti, Str. 1 Decembrie 1918 Nr.143, finalizeaza la data de de 31.07.2026 , proiectul nr 424, intitulat “Digitalizarea Activitatii Fera’s Events SRL“, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C9, “Suport pentru Sectorul privat ,cercetare ,dezvoltare si inovare“ , Investitia I3 , “Scheme de ajutor pentru sectorul privat“ ,Masura 1 “Scheme de minimis si schema de ajutor de stat in contextul digitalizarii IMM-urilor“, Apel 1 “DigitalizareaIMMurilor, grant pana la 100000 euro pe intreprindere care sa sprijine imm-urile in adoptarea tehnologiilor digitale”. Contract de finanțare nr. 1128.1/i3/c9
Cod proiect: 424/RUE1128/C9
Durata proiectului: Data de începere: 17.10.2024; Data finalizare: 31.07.2026
Obiectivul principal al proiectului: Dotarea digitală a FERA’S EVENT S.R.L. cu aparatură, softuri și licențe de ultimă generație în vederea dezvoltării companiei.
Obiectivele specifice ale proiectului:
- Dotarea societatii cu active corporale si necorporale .
- Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de
- Mentinerea locurilor de munca existente la nivelul anului 2022 in vederea reducerii fluctuatiei de personal, avand un impact pozitiv asupra activitatii societatii deoarece oferă
- Indeplinirea a minim 6 criterii de intensitate digitala, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare.
Impactul investiției la nivel local/regional: Proiectul contribuie la digitalizarea mediului de afaceri din Satul Livezeni și județul Mures, la eficientizarea activităților economice și la îmbunătățirea serviciilor prin utilizarea tehnologiilor digitale.
I. Valoarea totală a proiectului (I.a+I.b): 192542 lei
Ia. Valoarea totală neeligibilă: 31242 lei
Ib. Valoarea totală eligibilă: 161300 lei
II. Asistenţă financiară nerambursabilă: 147216,18 lei, din care:
TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 23505,10 lei
III. Contribuţia proprie la valoarea eligibilă: 16357,35 lei
Date de contact beneficiar:
CIRCIUMARU CLAUDIU-EMIL
[email protected], 0733202879
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