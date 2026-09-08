Economie

Comunicat de presă – 8 septembrie 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Digitalizarea activității SC Fera’s Events SRL”

Dana Opruta

Publicat

acum 3 ore

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DATA: 31.07.2026

Comunicat de presă
“PNRR: Fonduri pentru Romînia modernă și reformată”

Anunț privind finalizarea proiectului cu titlul:
“DIGITALIZAREA ACTIVITATII FERA’S EVENTS SRL”

 

Numele beneficiarului: FERA’S EVENTS S.R.L.
FERA’S EVENT SRL , cod de identificare fiscala 32833092, inregistrata la Registrul Comertului nr. J21/67/2014, cu sediul in Judetul IALOMITA , Sat Boranesti, Comuna Boranesti, Str. 1 Decembrie 1918 Nr.143, finalizeaza la data de de 31.07.2026 , proiectul nr 424, intitulat “Digitalizarea Activitatii Fera’s Events SRL“, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C9, “Suport pentru Sectorul privat ,cercetare ,dezvoltare si inovare“ , Investitia I3 , “Scheme de ajutor pentru sectorul privat“ ,Masura 1 “Scheme de minimis si schema de ajutor de stat in contextul digitalizarii IMM-urilor“, Apel 1 “DigitalizareaIMMurilor, grant pana la 100000 euro pe intreprindere care sa sprijine imm-urile in adoptarea tehnologiilor digitale”. Contract de finanțare nr. 1128.1/i3/c9

Cod proiect: 424/RUE1128/C9

Durata proiectului: Data de începere: 17.10.2024; Data finalizare: 31.07.2026

Obiectivul principal al proiectului: Dotarea digitală a FERA’S EVENT S.R.L. cu aparatură, softuri și licențe de ultimă generație în vederea dezvoltării companiei.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Dotarea societatii cu active corporale si necorporale .
  • Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de
  • Mentinerea locurilor de munca existente la nivelul anului 2022 in vederea reducerii fluctuatiei de personal, avand un impact pozitiv asupra activitatii societatii deoarece oferă
  • Indeplinirea a minim 6 criterii de intensitate digitala, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare.

Impactul investiției la nivel local/regional: Proiectul contribuie la digitalizarea mediului de afaceri din Satul Livezeni și județul Mures, la eficientizarea activităților economice și la îmbunătățirea serviciilor prin utilizarea tehnologiilor digitale.

I. Valoarea totală a proiectului (I.a+I.b): 192542 lei
Ia. Valoarea totală neeligibilă: 31242 lei
Ib. Valoarea totală eligibilă: 161300 lei
II. Asistenţă financiară nerambursabilă: 147216,18 lei, din care:
TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 23505,10 lei
III. Contribuţia proprie la valoarea eligibilă: 16357,35 lei

 

Date de contact beneficiar:

CIRCIUMARU CLAUDIU-EMIL
[email protected], 0733202879

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