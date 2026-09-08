Tânăr de 20 de ani, din Zlatna, reținut de polițiști după ce a tâlhărit o vârstnică de 75 de ani, din Alba Iulia: I-ar fi smuls, prin violență, lanțul de aur de la gât

Un tânăr de 20 de ani, din Zlatna, a fost reținut de polițiști după ce a tâlhărit o vârstnică de 75 de ani, din Alba Iulia, smulgându-i, prin violență, lanțul de aur de la gât.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 septembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 20 de ani, din orașul Zlatna, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zile de 7 septembrie 2026, în jurul orei 12.55, în timp ce se afla pe strada Ioan Alexandru din municipiul Alba Iulia, tânărul s-ar fi apropiat de o femeie, în vârstă de 75 de ani, din municipiul Alba Iulia, i-ar fi smuls, prin violență, lanțul de aur de la gât.

În urma activităților desfășurate de către echipa operativă constituită la nivelul Poliției Municipiului Alba Iulia, tânărul a fost identificat pe strada Calea Moților din municipiu, prejudiciul fiind recuperat și predat persoanei vătămate.

În cursul zilei de azi, 8 septembrie 2026, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie.

Foto: arhivă

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