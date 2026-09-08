Fostul ministru al Educaţiei, Daniel David, după rezultatele PISA 2025: ,,Analfabetismul funcţional este risc de securitate naţională”

Fostul ministru al Educației, Daniel David, afirmă că rezultatele României la testările PISA 2025 sunt mai slabe decât cele înregistrate în 2022 și susține că acestea confirmă îngrijorările privind analfabetismul funcțional, pe care îl consideră un risc de securitate națională.

Acesta consideră că ”infuzia de resurse într-un sistem nereformat paradigmatic poate duce la anomalii educaţionale”, referindu-se la burse de merit cu nota 5, cu impact negativ nu doar asupra eficienţei financiare, ci şi a procesului educaţional. Fostul ministru este de părere că fără schimbările paradigmatice pe care le-a propus în Programul Ministerial de Reforme QX nu vom reuşi să recuperăm decalajele şi să însănătoşim sistemul de educaţie, scrie News.ro.

,,Rezultatele la PISA 2025 sunt mai proaste decât la PISA 2022 şi confirmă îngrijorările Diagnosticului Ministerial QX din 2025 că analfabetismul funcţional este risc de securitate naţională, întărind astfel şi decizia de a fi inclus analfabetismul funcţional în Strategia Naţională de Apărare a Ţării. Simplu spus, analfabetismul funcţional arată o incapacitate de a utiliza competenţele dobândite la un nivel de bază relevant pentru viaţa cotidiană/societate/mediul socioeconomic”, afirmă, marţi, fostul ministru al Educaţiei, Daniel David, într-un mesaj postat pe blog.

Potrivit acestuia, ,,infuzia de resurse într-un sistem nereformat paradigmatic poate duce la anomalii educaţionale”. El se referă la burse de merit cu nota 5, la fragmentări de clase/şcoli, cu impact negativ nu doar asupra eficienţei financiare, ci şi a procesului educaţional.

,,Fără schimbările paradigmatice propuse de Programul Ministerial de Reforme QX, pe baza Diagnosticului Ministerial QX, nu vom reuşi să recuperăm decalajele şi să însănătoşim sistemul de educaţie. În preuniversitar, cred că paradigma PISA şi (prin) modelul Şcolilor QX sunt calea de urmat, cale care deschide acum şi posibilitatea unei infuzii de resurse cu sens (ex. creşterea finanţării pe măsura angajamentelor legale şi/sau publice)”, a mai transmis fostul ministru.

Daniel David, pe timpul deţinerii portofoliului de la Ministerul Educaţiei, a făcut un Diagnostic Ministerial QX, pe baza căruia a propus un Program Ministerial de Reforme QX, care au început să fie implementate din anul şcolar 2025 (septembrie) – 2026.

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