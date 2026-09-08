Curier Județean

A aruncat cu substanțe generatoare de mirosuri neplăcute, destinate farselor, într-un magazin din Câmpeni și s-a ales cu ordin de protecție: Bărbat de 42 de ani, reținut de polițiști pentru încălcarea măsurilor dispuse 

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

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A aruncat cu substanțe generatoare de mirosuri neplăcute, destinate farselor, într-un magazin din Câmpeni și s-a ales cu ordin de protecție: Bărbat de 42 de ani, reținut de polițiști pentru încălcarea măsurilor dispuse

Un bărbat de 42 de ani, din Câmpeni, a fost reținut de polițiști pentru încălcarea ordinului de protecție emis de oamenii legii după ce a aruncat cu substanțe generatoare de mirosuri neplăcute, destinate farselor, într-un magain din oraș și i-a provocat unei angajate, o stare de rău.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 septembrie 2026, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din orașul Câmpeni, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 6 septembrie 2026, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Câmpeni, la data de 28 august 2026, pentru o perioadă de 3 luni. Acesta ar fi încălcat obligația de a păstra o distanță de 30 de metri față de o femeie, în vârstă de 54 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Informații de background:

La data de 26 august 2026, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din Câmpeni, cercetat pentru săvârșirea infracțiuni de lovirea sau alte violențe.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în jurul orei 18.20, bărbatul ar fi aruncat trei plicuri care conțin substanțe generatoare de mirosuri neplăcute, destinate farselor, în incinta unui magazin din orașul Câmpeni, provocându-i unei angajate, o stare de rău.

Femeia, în vârstă de 54 de ani, din comuna Horea, a fost evaluată de către echipajul medical prezent, nefiind necesar transportul acesteia la spital.

Cercetările sunt continuate.

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