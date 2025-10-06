Comunicat de presă 6 octombrie 2025 – Realizare hală cu activitate principală de producție confecții și structuri metalice avansate pentru uz industrial și civil – amenajare și împrejmuire teren, hală cu funcțiuni mixte

Data: 6 Octombrie 2025

Comunicat lansare proiect

Realizare hală cu activitate principală de producție confecții și structuri metalice avansate pentru uz industrial și civil – amenajare și împrejmuire teren, hală cu funcțiuni mixte

Scopul proiectului: Realizare hală cu activitate principală de producție confecții și structuri metalice avansate pentru uz industrial și civil – amenajare și împrejmuire teren, hală cu funcțiuni mixte

Beneficiar: SC VESPASIAN RAL S.R.L.

Perioada de implementare:

Valoarea totală a proiectului (Lei) Valoarea cofinanțării UE (lei)

12.772.390,69 7.407.174,00

Rezumat proiect și activități:

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității și dezvoltarea sustenabilă pe termen lung a companiei VESPASIAN RAL SRL, prin tehnologizare inovatoare în ceea ce privește prestarea de servicii avansate în domeniul producției de confecții și structuri metalice pentru uz industrial și civil prin folosirea de resurse energetice verzi, într-un mod incluziv, responsabil și prietenos cu mediul înconjurător, aliniat priorităților de dezvoltare regională ale Regiunii Centru și celor europene din sectorul industrial de referință.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Construirea unei capacități performante, bazată pe avantajele tehnologiilor avansate și proceselor automatizate, eficientă energetic, cu consum redus de resurse și impact minim asupra mediului, în 30 de luni;

Accelerarea unui flux de producție care să răspundă nevoilor specifice ale pieței locale și naționale, la nivel industrial și civil, inclusiv opțiuni sustenabile și personalizate, în 30 de luni;

Creșterea eficienței operaționale: optimizarea serviciilor prin automatizare și digitalizare, integrând soluții IT pentru monitorizare și managementul producției în timp real, inclusiv utilizare de energie verde, în 30 de luni;

Creșterea cu cel puțin 10 % a cifrei de afaceri a companiei VESPASIAN RAL față de anul de referință 2022 și a productivității muncii prin creșterea numărului de angajați cu încă 6, în 30 de luni;

Beneficiar finanțare

Web:

E-mail: [email protected]

Dezvoltarea competențelor pentru 12 angajați, îndeosebi a calificărilor pentru operare pe noi utilaje și echipamente, accesorizarea cu competențe verzi și digitale pentru a asigura operarea eficientă a noilor tehnologii și susținerea inovării în producția de confecții și structuri metalice pentru uz industrial și civil, în 30 de luni;

Integrarea VESPASIAN RAL în acțiuni de cooperare, în rețele și schimburi de bune practici referitoare la servicii inovatoare și utilizarea eficientă a resurselor în activitățile companiei, în 30 de luni;

Sustenabilitate și responsabilitate ecologică prin implementarea practicilor care promovează reciclarea, reducerea deșeurilor și utilizarea responsabilă a resurselor, contribuind la obiectivele de mediu ale Regiunii Centru și ale UE, în 30 de luni.

„Pentru compania noastră, acest proiect finanțat prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru reprezintă un pas esențial în consolidarea poziției noastre pe piața locală și regională. Sprijinul financiar nerambursabil, completat de o contribuție proprie semnificativă, ne oferă oportunitatea de a dezvolta sustenabil pe termen lung compania noastră, prin tehnologizarea inovatoare în ceea ce privește prestarea de servicii avansate în domeniul producției de confecții și structuri metalice pentru uz industrial și civil, aliniindu-se la prioritățile de dezvoltare regională ale Regiunii Centru. Prin această investiție vom genera noi locuri de muncă și vom susține dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților noștri”, a declarat Jurcă – Ciotlăuș Jenica, CEO VESPASIAN RAL SRL, la debutul proiectului.

Pentru mai multe informații despre proiect: [email protected]; 0743007869.

