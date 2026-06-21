Bolojan anunţă că nu îi exclude din partid pe cei din gruparea Veştea, dar le cere „demisia de onoare”

Ilie Bolojan a anunţat duminică, 21 iunie 2026, pe scena Congresului, că Adrian Veştea şi cei din gruparea contestatarilor nu vor fi excluşi din partid, dar a precizat că aceştia trebuie să facă o alegere. „Nu am văzut nicio demisie de onoare”, a spus Bolojan.

Bolojan, a afirmat că cine „trădează” partidul şi „complotează pe sub masă” nu mai poate rămâne în PNL, subliniind că „astăzi” nu va fi dat nimeni afară, dar fiecare poate alege dacă este pe direcţia partidului.

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„PNL trebuie să aibă nişte uşi batante care să fie deschise în ambele sensuri, şi pentru cei care vor să ni se alăture, dar şi pentru cei care vor să iasă. Cine nu vrea să fie alături de noi, cine trădează partidul şi deciziile sale, cine complotează pe sub masă, aşa cum s-a întâmplat toate zilele astea, împotriva partidului nu mai poate rămâne cu noi. Nu mai e loc de întors. Astăzi nu dăm pe nimeni afară, nu reglăm conturi, dar cerem o alegere.

E un lucru de bun-simţ. Fiecare poate alege dacă este pe direcţia partidului şi respectă deciziile sau dacă nu există o demisie de onoare, dacă e onoare, dar n-am văzut-o. Aşa fac oamenii serioşi”, a declarat Bolojan în discursul de susţinere a candidaturii sale pentru un nou mandat.

Bolojan, mesaj de susţinere pentru Ciucu

„Am deplină încredere pentru Ciprian şi sunt alături de el. Merită solidaritarea şi susţinerea noastră. Respect, Ciprian!”, a spus Ilie Bolojan, în discursul său de la Congres.

Congresul a adoptat modificările propuse de Bolojan la Statut

Congresul Extraordinar al PNL a aprobat, duminică, modificările la Statutul partidului, fiind decise reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unul şi înfiinţarea Biroului Permanent Naţional, ca structură centrală de conducere.

Modificările au fost aprobate cu o abţinere.

Astfel, PNL va avea în structura de conducere preşedintele, un prim-vicepreşedinte şi opt vicepreşedinţi naţionali.

Biroul Permanent Naţional (denumit în prezent Biroul Politic Naţional) va fi structura centrală de conducere, Biroul Executiv fiind desfiinţat, pentru că s-a constatat că este o structură ineficientă.

Biroul Permanent Naţional va fi format din preşedinte, un prim-vicepreşedinte, opt vicepreşedinţi naţionali, la care se adaugă opt preşedinţi de organizaţii judeţene, care devin vicepreşedinţi regionali şi trezorierul. Cei opt vicepreşedinţi regionali vor fi aleşi de către Biroul Permanent Naţional la propunerea preşedintelui PNL.

Alte modificări vizează revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni, candidaţii la funcţia de preşedinte al partidului urmând să candideze cu o moţiune şi o echipă propusă pentru funcţiile de secretar general, prim-vicepreşedinte, opt vicepreşedinţi.

Modificările mai prevăd crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii respectarea de către membrii partidului a statutului şi a codului etic şi judecarea litigiilor ce rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid.

„Procedura de modificare a statutului a fost declanşată de Comisia Naţională pentru statut şi regulamente în baza dispoziţiilor articolului 88 alineatul 2 din statut, care dispune că atunci când Comisia constată că există elemente care trebuie modificate sesizează Consiliul Naţional. Comisia s-a întrunit şi a procedat la analiza şi adoptarea acestor modificări în cadrul plenului comisiei şi a sesizat Consiliul Naţional. Consiliul Naţional zilele trecute a discutat asupra acestor modificări”, a precizat Gabriel Andronache, preşedinte al Comisiei naţionale pentru statut şi regulamente.

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