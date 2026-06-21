Nicky Nistor, fostul director al Clubului Sportiv CS Unirea Alba Iulia, a încetat din viață după o lungă și grea suferință: ,,A lăsat în urmă un gol imens și amintiri pe care nu le vom uita niciodată”

Nicky Nistor, fostul director al Clubului Sportiv CS Unirea Alba Iulia, a încetat din viață după o lungă și grea suferință, lăsând în urmă un gol imens și multe amintiri.

Trecerea în neființă a lui Nicky Nistor a fost anunțată de membrii familiei pe rețelele de socializare, duminică, 21 iunie 2026.

,,Cu adâncă durere în suflet, după o lungă și grea suferință, vărul nostru drag, Nicki, a plecat la cele veșnice. A lăsat în urmă un gol imens și amintiri pe care nu le vom uita niciodată. Drum lin către stele, vere drag! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină!”, a scris pe Facebook Marius Nistor.

Nicky Nistor a fost directorul CS Unirea Alba Iulia până în anul 2009, când a fost înlocuit din funcție. Trei ani mai târziu, justiţia l-a repus pe Nicolae Nistor în funcţia de director al CS Unirea Alba Iulia, acesta înlocuindu-l pe Marius Gabriel Anghel începând cu 19 aprilie, în urma unei hotărâri dată de Tribunalul Alba.

„Nicky” Nistor a revenit în fruntea clubului fanion al judeţului Alba după ce a câştigat cele două procese intentate în 2009 atât împotriva CS Unirea Alba Iulia cât şi a Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.

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