Marius Hațegan: Sprijin total pentru Ilie Bolojan din partea PNL Alba
Marius Hațegan: Sprijin total pentru Ilie Bolojan din partea PNL Alba
84 de persoane numără delegația din Alba la Congresul Partidului Național Liberal de duminică, 21 iunie 2026.
,,Mesajul nostru, în unanimitate, este acela de sprijin total pentru Ilie Bolojan și reformarea statului.
La fel de important, este să reușim să eliminăm din PNL pe cei care au complotat, atât de mizerabil, din interior și cu sprijin din exterior, la adresa singurului partid istoric din România.
Sunt convins că finalul Congresului va fi cel pe care majoritatea liberalilor de bună-credință, atât din România, cât și din diaspora, ni-l dorim.
Tuturor numai bine!”, a transmis Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba.
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